Συνταγές

Κολοκυθάκια γεμιστά με αβγολέμονο από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό» ετοιμάζει το «παντός καιρού» πιάτο, τώρα που έρχονται και τα πρώτα κρύα.