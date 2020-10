Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: Διαφωνία Προέδρου – Εισαγγελέως και διακοπή

Αύριο θα συνεχιστεί η διαδικασία, μετά τη διακοπή στην οποία κατέληξε η διαφωνία των δύο.

Σε διακοπή οδηγήθηκε η δίκη της Χρυσής Αυγής, καθώς η πρόεδρος ζήτησε από την εισαγγελέα να συμπληρώσει την πρότασή της ως προς έντεκα καταδικασθέντες, οι οποίοι φαίνεται να έχουν ποινικό μητρώο και μάλιστα με ποινές καθείρξεων. Η εξέλιξη αυτή, που δηλώνει σαφώς δυσαρέσκεια της έδρας απέναντι στην πρόταση της κ. Οικονόμου, οδήγησε το δικαστήριο να ζητήσει από την εισαγγελική λειτουργό, με επιμέλειά της, να διαβιβαστούν στο δικαστήριο οι φάκελοι των συγκεκριμένων καταδικασθέντων.

Η κ. Οικονόμου, ωστόσο, απάντησε νωρίτερα ότι με βάση τα ποινικά μητρώα προκύπτει μεν ότι οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν για ποινές κάθειρξης για διάφορα αδικήματα, εντούτοις, όπως είπε, δεν διαφοροποίησε γι' αυτούς την πρότασή της, γιατί έχουν εκτίσει τις ποινές τους, έχουν αποφυλακιστεί και τηρούν τους όρους που τους έχουν επιβληθεί.

Θέμα, επίσης, τέθηκε από την πρόεδρο του δικαστηρίου Μαρία Λεπενιώτη σε ό,τι αφορά την περίπτωση του ευρωβουλευτή Γιάννη Λαγού, για τον οποίον η εισαγγελέας στην πρότασή της δεν ανέφερε ότι το 2015 παραβίασε τον περιοριστικό όρο του κατ' οίκον περιορισμού υπό προϋποθέσεις. Σύμφωνα με την υπεράσπιση του ευρωβουλευτή, ορθώς η εισαγγελέας δεν αναφέρθηκε σε αυτό, καθώς έχει εκδοθεί μεταγενέστερο βούλευμα το 2019, προκειμένου ο κ. Λαγός να ταξιδεύσει στις Βρυξέλλες, στο οποίο δεν αναφέρεται παραβίαση όρων.

Μετά την εξέλιξη αυτή, το δικαστήριο θα μελετήσει όλους τους φακέλους, καθώς το αν κριθεί κάποιος ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων είναι κομβικής σημασίας θέμα για το αν θα του δοθεί ή όχι ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση. Ενδεικτικά, αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των προσώπων που η κ. Οικονόμου συμπεριέλαβε στην πρότασή της για χορήγηση αναστολών είναι και οι δύο δράστες της δολοφονίας Λουκμάν, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα σε κάθειρξη 21 ετών, έχουν εκτίσει τις ποινές τους και είναι ελεύθεροι. Δεν εξειδίκευσε την ποινή των 13 μηνών που είχε επιβληθεί το 1979 στον Νίκο Μιχαλολιάκο για την υπόθεση τοποθέτησης βόμβας στον κινηματογράφο «Έλλη» με 18 τραυματίες.

Η συνεδρίαση θα συνεχιστεί αύριο στις 11 το πρωί.

Έξω από την αίιθουσα είχαν συγκεντρωθεί περίπου 70 άτομα, τα οποία είχαν αναρτήσει δύο πανό. Στο σημείο βρίσκονταν και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.