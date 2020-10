Life

Χάρβεϊ Γουάινστιν: “Όχι” σε αίτημα αποφυλάκισης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δικηγόροι του πρώην παραγωγού ισχυρίστηκαν την περασμένη Παρασκευή ότι πιθανότατα θα πεθάνει αν παραμείνει στη φυλακή λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας

Οι δικηγόροι του Χάρβεϊ Γουάινστιν κατέθεσαν αίτημα αποφυλάκισης του κινηματογραφικού παραγωγού με εγγύηση 2 εκατ. δολάρια. Ωστόσο το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα σύμφωνα με την «The Post».

Οι δικηγόροι του πρώην παραγωγού ισχυρίστηκαν την περασμένη Παρασκευή ότι πιθανότατα θα πεθάνει αν παραμείνει στη φυλακή λόγω πλήθους σοβαρών προβλημάτων υγείας, όπως σακχαρώδη διαβήτη, αμφιβληστροειδοπάθειας, στεφανιαία νόσο και τη στένωση της σπονδυλικής στήλης.

Ωστόσο το δικαστήριο υποστήριξε ο Γουάινστιν είναι ύποπτος φυγής καθώς έχει το κίνητρο, αλλά και τους πόρους για να προβεί σε μία τέτοια πράξη.

Ο Γουάινστιν εκτίει ποινή 23 χρόνων, αφού καταδικάστηκε για τον βιασμό δύο γυναικών. Στο μεταξύ ο πρώην μεγιστάνας της κινηματογραφικής βιομηχανίας κατηγορείται για ακόμα 11 βιασμούς, καθώς και το βιασμό ακόμα πέντε γυναικών.