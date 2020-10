Πολιτική

Γεννηματά για ελληνοτουρκικά: οι κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης… έγιναν ροζ

Τι είπε για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, αλλά και την απόφαση του Πρωθυπουργού να ακυρώσει την επιστροφή των φίλαθλων στα γήπεδα.

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, έδωσε η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, τη δίκη της Χρυσής Αυγής, αλλά και την απόφαση του Πρωθυπουργού, να ακυρώσει την επιστροφή των φιλάθλων στα γήπεδα.

Τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης στον Real FM:

Διπλωματικά και επιχειρησιακά θα έπρεπε η κυβέρνηση να μην αφήσει το Oruc Reis να περάσει μέσα από τα 12 ναυτικά μίλια. Γιατί αμφισβητείται και δικαίωμα μας κυριαρχικό, αλλά και δικαίωμα κυριαρχίας. Ζήτησα να ανακληθεί η δήλωση υπουργού που είπε ότι η κόκκινη γραμμή είναι τα 6 ναυτικά μίλια. Όχι μόνο δεν έγινε, αλλά στην πράξη αποδείχθηκε ότι είναι επίσημη κυβερνητική η αποδοχή αμφισβήτησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων μας. Είναι εξαιρετικά δυσάρεστη εξέλιξη για τα εθνική μας.

Όταν η εντολή στο στράτευμα είναι ότι θα δράσετε μόνο αν περάσουν από τα 6 ναυτικά μίλια τότε τους δένουν τα χέρια

Εμείς ως Κίνημα Αλλαγής μιλάμε για διπλωματικά και επιχειρησιακά μέτρα αποτροπής τετελεσμένων. Με ευθύνη όμως της κυβέρνησης τα διπλωματικά μέτρα έρχονται αργά, καθυστερημένα και πρόχειρα. Στα επιχειρησιακά απλά παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Τα επιχειρησιακά τα γνωρίζουν στο στράτευμα. Το θέμα είναι τι εντολές παίρνουν από το Μαξίμου. Όταν η εντολή είναι ότι θα δράσετε μόνο αν περάσουν από τα 6 ναυτικά μίλια τότε τους δένουν τα χέρια. Και αλλοίμονο αν δεν δράσουμε ούτε πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια. Αυτό είναι αδιανόητο και να το συζητάμε. Και όλα αυτά αποθρασύνουν την Τουρκία και ανησυχώ ότι θα πάμε σε θερμό επεισόδιο όσο δεν δείχνουμε δύναμη, αποφασιστικότητα και συγκεκριμένη στρατηγική για να υπερασπιστούμε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η αδυναμία μας φέρνει πιο κοντά σε αυτό.

Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους συμμάχους να υπερασπιστούν τις απόψεις μας όταν εμείς δεν το κάνουμε στην πράξη.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι ώρα ενότητας των πολιτικών δυνάμεων και του ελληνικού λαού για αντιμετωπίσουμε τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Το συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών το ζήτησα εδώ και ένα χρόνο. Ο κ. Μητσοτάκης το αρνήθηκε και είναι φανερό γιατί το αρνήθηκε. Οι κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης του Αυγούστου στα εθνικά θέματα τον Οκτώβριο έχουν γίνει ροζ. Η Κυβέρνηση υποτίμησε την κατάσταση και σας θυμίζω ότι στον πρώτο της προϋπολογισμό η ΝΔ είχε μειώσει τις αμυντικές δαπάνες. Εμείς τότε το καταψηφίσαμε και ήταν πρώτη φορά που το έκανε κόμμα. Υπήρχε ήδη η εξέλιξη με το παράνομο τουρκολυβικό σύμφωνο και η Κυβέρνηση υποτίμησε την κατάσταση . Χτυπάμε το καμπανάκι του κινδύνου. Χρειάζεται εγρήγορση, ψυχραιμία αλλά και αποφασιστικότητα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους συμμάχους να υπερασπιστούν τις απόψεις μας όταν εμείς δεν το κάνουμε στην πράξη.

Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καμία στρατηγική απέναντι στη νεοθωμανική στρατηγική της Τουρκίας

Δεν μιλάμε απλώς για βαρύ κλίμα, αλλά για δυσάρεστες εξελίξεις. Είναι μία σειρά από ενέργειες της Τουρκίας που ξεδιπλώνει μία πολύ συγκεκριμένη στρατηγική και είναι φανερό ότι διεκδικεί πολύ συγκεκριμένα πράγματα εις βάρος συμφερόντων της χώρας μας. Η Τουρκία έχει αναπτύξει μία νεοθωμανική στρατηγική για την αναθεώρηση των συνθηκών, επιχειρεί να παρουσιαστεί ως η προστάτιδα δύναμη των μουσουλμάνων, μία ισχυρή περιφερειακή δύναμη, η οποία θα διαπραγματεύεται με την Ευρώπη, με την Αμερική, τη Ρωσία και την Κίνα, με όλους τους διεθνείς οργανισμούς με τους δικούς της όρους.

Ξετυλίγει, λοιπόν, αυτή την στρατηγική και απέναντι σε αυτή τη στρατηγική η Ελλάδα είναι αμήχανη, χωρίς να έχει χαράξει δική της συμμετοχή με ευθύνη του Πρωθυπουργού που αρνήθηκε όλους τους προηγούμενους μήνες να συγκληθεί το συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών και να σχεδιάσει πως θα αντιμετωπιστούν όλα αυτά που είχε προαναγγείλει ο κ. Ερντογάν.

Αυτή τη στιγμή μιλάνε για διπλωματικές ενέργειες της Ελλάδας. Ενέργειες που γίνονται καθυστερημένα και πρόχειρα. Δεν υπάρχει μία συνεκτική στρατηγική που να υπηρετείται από την πλευρά της Κυβέρνησης. Όλο το προηγούμενο διάστημα είχε ζητήσει τη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η Κυβέρνηση για τις προκλητικές ενέργειες Τουρκίας για κυρώσεις της Τουρκίας και μιλούσε για κυρώσεις στην Τουρκία που δεν είδαμε ποτέ.

Στο τελευταίο συμβούλιο λένε ότι ο Πρωθυπουργός τους ανέφερε απλώς το ζήτημα του εμπάργκο των όπλων, μόλις το είχα αναφέρει στο δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα και δεν πήρε καμία απάντηση. Χθες ακούσαμε για επιστολές που μιλούν για αναστολή της τελωνειακής σχέσης και έτσι όπως το άκουσα, γιατί επιφυλάσσομαι να διαβάσω την επιστολή, μου δίνεται η εντύπωση ότι πρόκειται για ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα εσωτερικής κατανάλωσης. Αυτό που λέμε εδώ και καιρό είναι να παγώσει η συζήτηση για αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης με την Τουρκία.

Τι ακριβώς ζητά η Ελλάδα και γιατί τώρα μετά απ’ όλα αυτά; Την ώρα που το Ορουτς Ρέις έχει περάσει από τα 12 ναυτικά μίλια. Έρχομαι σε αυτό το ζήτημα που είναι το πιο δυσάρεστο. Οι Τούρκοι λένε ότι το Ορουτς Ρέι κάνει έρευνες. Έρευνες κάνει μία χώρα που έχει κυριαρχικά δικαιώματα σε μία περιοχή. Δεν είναι μία αβλαβής διέλευση σε διεθνή ύδατα. Μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια η Ελλάδα έχει δυνητικά το δικαίωμα μονομερώς, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, να εξελίξει τα χωρικά της ύδατα το δικαίωμά της, την αιγιαλίτιδα. Στην πραγματικότητα είναι σαν να μας λένε οι Τούρκοι ότι αυτό το δικαίωμα εμείς σας το περιορίζουμε ανά πάσα στιγμή.

Η εισήγηση της συγκεκριμένης εισαγγελέως είναι μία πρόκληση, το συντομότερο να κλείσουμε το δρόμο στη Χρυσή Αυγή στα στελέχη και τα μέλη της συμμετοχής στις επόμενες εκλογές

Η απόφαση του δικαστηρίου που χαρακτηρίζει τη Χρυσή Αυγή εγκληματική οργάνωση δικαιώνει τα θύματα και τη δημοκρατία. Η εισήγηση της συγκεκριμένης εισαγγελέως για τον ανασταλτικό χαρακτήρα των ποινών είναι μία πρόκληση. Το δικαστήριο αποφασίζει και περιμένουμε να δούμε την τελική απόφαση. Σημασία από τη μεριά του πολιτικού συστήματος είναι το επόμενο βήμα, να κλείσουμε το δρόμο στη Χρυσή Αυγή στα στελέχη και τα μέλη της συμμετοχής στις επόμενες εκλογές. Έχω ζητήσει από τον πρόεδρο της βουλής τη σύγκληση της αρμόδιας επιτροπής με μοναδικό θέμα να συζητήσουμε νομοθετική παρέμβαση. Εμείς καταθέσαμε τροπολογία σε αυτή την κατεύθυνση, που αποτελεί βάση διαλόγου με όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Το συντομότερο δυνατό πρέπει να προβεί σε αυτή την πρωτοβουλία ο πρόεδρος της Βουλής.

Ράβε ξήλωνε δουλειά να μην σου λείπει από την Κυβέρνηση και στο θέμα της διεξαγωγής αγώνων παρουσία φιλάθλων

Μου θυμίζει αυτό που λέει ο ελληνικός λαός «ράβε ξήλωνε δουλειά να μην σου λείπε». Χθες απόφαση της Κυβέρνησης ήταν να διεξαχθούν οι αγώνες με την παρουσία φιλάθλων και μια μέρα μετά αλλάζουν τη δική τους απόφαση. Για άλλη μία φορά δείχνουν πως με πόση προχειρότητα αντιμετωπίζουν τα ζητήματα χωρίς σχέδιο. Ράβε ξήλωνε δουλειά να μη σου λείπει…