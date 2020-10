Life

“Η Φαμίλια”: σπαρταριστά τα νέα επεισόδια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε νέες περιπέτειες η οικογένεια της Μαίρης και του Γιάννη, σκορπίζουν χαμόγελα, στην μέση της εβδομάδας, στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1.

Ένα ζευγάρι + τέσσερα παιδιά + δύο πεθερές + δύο κολλητοί φίλοι = ;

Γι’ αυτή την εξίσωση δεν χρειάζεται μαθηματικός αλλά… ψυχολόγος!

Μια φαμίλια, που έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη αλλά ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο, έρχεται στον ΑΝΤ1 και ανάβει το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 21:00 - «Ο ΠΕΜΠΤΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ»

Η Μαίρη και ο Γιάννης συζητάνε με τον ψυχολόγο για ένα σημαντικό ορόσημο στη σχέση τους: τον πέμπτο βραστήρα! Δηλαδή, τον πέμπτο στη σειρά βραστήρα, που τους χάρισαν στον γάμο τους και ήρθε τώρα η ώρα να τον βγάλουν από το κουτί του, χωρίς ακόμη να έχουν χωρίσει! Εξερευνούν ποια πράγματα τους ενώνουν και ποιες συμπεριφορές τους αποξενώνουν, αλλά η απόπειρα για κοινά χόμπι αποβαίνει καταστρεπτική. Η Τζο λέει καλό λόγο για τον γαμπρό της και οι φούρνοι γκρεμίζονται! Ο Γιώργος μαθαίνει γεωγραφία με τον μοναδικό τρόπο της γιαγιάς Δέσποινας, ενώ η στιγμή που θα βγουν τα μαχαίρια ανάμεσα στα ζευγάρια έφτασε. Γιάννης και Μαίρη εναντίον Στάθη και Λίτσας! Νικητής; Η ζήλια...

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στις 21:00 - «ΚΑΡΜΑ vs ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ»

Ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο σοκάρει τη Μαίρη, η οποία πιστεύει ότι συνέβη γιατί έχει κακό κάρμα. Θεωρεί τον εαυτό της σκληρό καθώς έχει φτάσει στο σημείο, σε περίοδο δίαιτας, να διώξει τον καλύτερο φίλο του Γιώργου από το σπίτι, γιατί τα ρούχα του ήταν πλυμένα με μαλακτικό που της θύμιζε κέικ πορτοκάλι! Επίσης, αποφασίζει να μαλώσει τα παιδιά της μπροστά στο παράθυρο, προκειμένου να κάνει επίδειξη πλούτου στη γειτονιά. Η Μαίρη είναι σίγουρα επηρεασμένη από την Τζο που την μεγάλωσε με feng shui και ενέργειες, ενώ ο Γιάννης κληρονόμησε ένα σωρό προλήψεις από την πολύ καλή ξεματιάστρα Δέσποινα. Μέσα σε όλα αυτά, στο σπίτι της οικογένειας Αρμαούση, ο Στάθης κυκλοφορεί με τα εσώρουχα. Γιατί, Θεέ μου;

«Η Φαμίλια»: Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1

#HFamilia





Gallery