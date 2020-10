Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Θετικοί εργαζόμενοι σε εργοστάσιο

Οκτώ κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν σε εργοστάσιο στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για Ινδό ο οποίος εργαζόταν στην συγκεκριμένη επιχείρηση και βρέθηκε θετικός στον ιό ενώ μετά από ιχνηλάτηση των επαφών του βρέθηκαν ακόμη έξι Ινδοί θετικοί στον κορονοϊό.

Αυτήν την ώρα η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας πραγματοποιεί τεστ στο χώρο του εργοστασίου και συγκεκριμένα έχουν παρθεί 70 δείγματα.

Πηγή: evima.gr