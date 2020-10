Life

Ναταλία Γερμανού στο “Πρωινό”: δεν σκοπεύω να μείνω για πολύ ακόμα στην τηλεόραση

Το σχέδιά της για το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και το γράψιμο αποκαλύπτει η Ναταλία Γερμανού. Πώς θέλει να «κλείσει» την τηλεοπτική της καριέρα.