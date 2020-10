Πολιτική

Μητσοτάκης: ο Ερντογάν φαντασιώνεται αυτοκρατορικές πρακτικές με επιθετικές δράσεις

Ολομέτωπη επίθεση στην Τουρκία απο την Κύπρο και την Τριμερή Σύνοδο με Κύπρο και Αίγυπτο. Τι τόνισαν οι άλλοι ηγέτες

«H χρονική συγκυρία αυτής της τριμερούς συνάντησης συμπίπτει με πρόσθετους κινδύνους που δυστυχώς προκαλεί στην Ανατολική Μεσόγειο η ηγεσία της Τουρκίας. Φαντασιώνεται αυτοκρατορικές πρακτικές με επιθετικές δράσεις, από τη Συρία μέχρι τη Λιβύη, από τη Σομαλία μέχρι την Κύπρο, από το Αιγαίο μέχρι τον Καύκασο», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις την ηγετών αμέσως μετά τις εργασίες της 8ης τριμερούς Συνόδου Κύπρου, Αιγύπτου, Ελλάδας.

«Πότε ζωγραφίζοντας αυθαίρετους χάρτες, πότε υπογράφοντας άκυρα μνημόνια και πότε ψηφίζοντας έωλους εσωτερικούς νόμους για θέματα τα οποία ρυθμίζονται με διεθνείς κανόνες. Κυρίως όμως συνοδεύοντας όλα αυτά με απανωτές μονομερείς προκλήσεις πλαισιωμένες από μια ακραία, επιθετική, συχνά, ρητορική», συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός.

«Συμφωνήσαμε ότι πρόκειται για μια συμπεριφορά η οποία κατάφορα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Αμφισβητεί δεσμευτικές διεθνείς συνθήκες αλλά ταυτόχρονα υπονομεύει την περιφερειακή ασφάλεια, για την οποία και οι τρεις χώρες εργαζόμαστε σκληρά. Είναι μια συμπεριφορά η οποία συχνά, και αυτό είναι ιδιαίτερα αισθητό εδώ στην Κύπρο, προσβάλει αποφάσεις του συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αλλά και την ΕΕ. Μια συμπεριφορά που δημιουργεί προβλήματα στην βορειοατλαντική συμμαχία και είναι μια συμπεριφορά που έρχεται απέναντι σε ρητές θέσεις σημαντικών χωρών, των ΗΠΑ, της Ρωσίας, του Αραβικού κόσμου, όλων των γειτονικών χωρών», κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

Η Τουρκία ναρκοθετεί το δρόμο για μια δίκαιη λύση του Κυπριακού

"Το παράνομο μνημόνιο της Άγκυρας με τη διοίκηση της Τρίπολης για την οριοθέτηση ανύπαρκτων κοινών θαλασσίων ζωνών αποδεικνύεται τώρα ότι βάθυνε τελικά τη Λιβυκή κρίση. Ενώ η μεταφορά Σύρων μισθοφόρων διασπείρει τρομοκρατικούς πυρήνες στη βόρειο Αφρική απειλώντας την ίδια την ασφάλεια της Ευρώπης και υπονομεύει τελικά την κοινή μας προσπάθεια που είναι η εξάρθρωση της τρομοκρατίας από όπου και αν αυτή προέρχεται" σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Επισήμανε ότι η πολιτική λύση στη Λιβύη μπορεί να προέλθει μόνο από τους ίδιους τους Λίβυους δίχως την παρουσία ξένων στην επικράτειά της και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεισφέρει σε μια ειρηνική επόμενη ημέρα στη Λιβύη.

"Η τουρκική επιθετικότητα κατά της Κυπριακής δημοκρατίας όχι μόνο συνεχίζεται με την αποστολή σκαφών εντός της ΑΟΖ της αλλά δυστυχώς κλιμακώνεται και μέσα από εμπρηστικές πρωτοβουλίες, όπως αυτή στο παραλιακό μέτωπο της περίκλειστης Αμμοχώστου. Ανοίγοντας ακόμη μια πληγή στην κατεχόμενη πλευρά του νησιού, αγνοώντας ψηφίσματα του ΟΗΕ για το θέμα και τελικά ναρκοθετώντας το δρόμο για μια δίκαιη λύση του Κυπριακού" πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Η Τουρκία αντί για γόνιμες συζητήσεις προβάλει παράνομες απαιτήσεις

"Ύστερα από μια εντατική περίοδο προσπαθειών για την επανέναρξη διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας με αποκλειστικό θέμα την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, μια πρωτοβουλία που πολλοί την ανέμεναν, δυστυχώς η Άγκυρα επέλεξε και πάλι την παραβατικότητα.

Και αντί για πρόσκληση επαφών δρομολόγησε την πρόκληση των πολεμικών σκαφών. Αντί του διαλόγου των λύσεων προτίμησε τον μονόλογο των αμφισβητήσεων. Και αντί για γόνιμες συζητήσεις προβάλει παράνομες απαιτήσεις. Δίκαιο όμως παράγουν μόνο οι δίκαιες πράξεις. Στο ίδιο διάστημα η Αθήνα υπέγραψε και κύρωσε δύο νόμιμες συμφωνίες οριοθέτησης ζωνών με την Ιταλία και την Αίγυπτο" τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με οδηγό το διεθνές δίκαιο τα Βαλκάνια και η Ανατολική Μεσόγειος μπορούν να γίνουν περιοχές ειρήνης και σταθερότητας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφού αναφέρθηκε στη συμφωνία της Ελλάδας με την Αλβανία υπογράμμισε ότι «αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι με οδηγό πάνω από όλα το Διεθνές Δίκαιο, τα Βαλκάνια αλλά και η Ανατολική Μεσόγειος μπορούν να γίνουν περιοχές ειρήνης και σταθερότητας». Προσέθεσε ότι σε αυτή τη γειτονιά της συνεργασίας, βεβαίως και έχει θέση, αν το θελήσει, και η Τουρκία σημειώνοντας ότι «αρκεί να μπορεί να συμμερίζεται τους ίδιους κανόνες, την ίδια λογική που επιβάλλουν οι σχέσεις καλής γειτονίας και ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο».

Με τον πρόεδρο Αναστασιάδη επαναεπιβεβαιώσαμε τον κοινό βηματισμό μας

«Τέλος, και κλείνω με αυτό, αγαπητέ μου Νίκο είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε ακόμα μια διμερή συνάντηση, να επαναεπιβεβαιώσουμε τον κοινό βηματισμό μας σε θέματα που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε θέλω να γνωρίζετε ότι και στις δύο τελευταίες Συνόδους Κορυφής η συνεργασία μου με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη υπήρξε διαρκής, στενότατη και τολμώ να πω και αποτελεσματική» είπε ο πρωθυπουργός και κατέληξε λέγοντας, «στις μέρες μας δεν χρειάζεται να λογαριάσουμε «κατά πού προχωρούμε», που έγραφε στο Κάιρο το 1942 ο Γιώργος Σεφέρης, ο οικουμενικός ποιητής αλλά και Έλληνας διπλωμάτης που αγάπησε και τις τρεις χώρες μας. Εμείς, όλοι εμείς, προχωρούμε σταθερά στον δρόμο της συνεργασίας. Ακολουθούμε την τροχιά της ειρήνης και του Διεθνούς Δικαίου».