Κοινωνία

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Νέοι μετατρέπουν σε κλαμπ την Αρχαία Αγορά

Εκατοντάδες νέοι συνωστίζονται και διασκεδάζουν. Ανησυχούν οι κάτοικοι για την υγεία τους και ζητούν από τις Αρχές να λάβουν μέτρα.

Ο συνωστισμός των νέων έβγαλε στους δρόμους τους κατοίκους στην περιοχή της αρχαίας αγοράς στη Θεσσαλονίκη. Διαμαρτύρονται γιατί κάθε βράδυ η γειτονιά τους μετατρέπεται σε υπαίθριο κέντρο διασκέδασης.

Με το που κλείνουν τα μαγαζιά η γειτονιά τους γίνεται κλαμπ, όπως λένε και μέχρι το πρωί οι νέοι συνωστίζονται και διασκεδάζουν . Ζητουν από τις αρχές να λάβουν άμεσα μέτρα γιατί φοβούνται για την υγεία τους.

Με τα επιδημιολογικά δεδομένα να δείχνουν πως η κατάσταση είναι οριακή, κάποιοι ανεύθυνοι φέρονται να οργανώνουν ακόμη και τώρα κρυφά πάρτυ, σύμφωνα με σελίδες κοινωνικής δικτύωσης φοιτητές έχουν κάνει κάλεσμα χωρίς να ανακοινώνεται μέχρι στιγμής ο τόπος συγκέντρωσης.