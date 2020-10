Οικονομία

Πτωχευτικός Κώδικας: αποσαφηνίστηκε η διάταξη για το ακατάσχετο

Νομοθετικές βελτιώσεις λίγο πριν από τη ψηφοφορία, από Σταϊκούρα και Γεωργιάδη.

Σειρά νομοθετικών βελτιώσεων στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις οφειλών και πλαίσιο δεύτερης ευκαιρίας» κατέθεσαν με την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια, οι υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και Ανάπτυξης 'Αδωνις Γεωργιάδης. Ειδικότερα, κατατέθηκαν 78 βελτιώσεις στην πλειονότητά τους να είναι νομοτεχνικές αναδιατυπώσεις, ενώ για τις ουσιαστικές τροποποιήσεις διατάξεων οι δύο υπουργοί είχαν ενημερώσει την Επιτροπή Οικονομικών κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κατά την κατάθεση των νομοτεχνικών βελτιώσεων στην Ολομέλεια επικεντρώθηκε στην αποσαφήνιση της διάταξης του νομοσχεδίου όπου παραμένει το ακατάσχετο όριο για οφειλές στα 1.250 ευρώ, προκειμένου όπως είπε να μην υπάρχει καμία απολύτως παρανόηση.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης σχετικά με το άρθρο 268 που αφορά τις αναπροσαρμογές ασφαλίστρων συμβολαίων Υγείας -και ήδη η Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ 25 έχουν καταθέσει αιτήσεις αντισυνταγματικότητας που θα συζητηθούν αργότερα στην Ολομέλεια- κατέθεσε δύο νομοθετικές βελτιώσεις.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι, μετά και τις παρατηρήσεις της έκθεσης της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, προστίθεται στην παρ. 4 του άρθρου 268 ότι «μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, με εξαίρεση συμβάσεις στις οποίες είτε δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή ασφαλίστρων, είτε προβλέπεται σταθερή αναπροσαρμογή ασφαλίστρων», ώστε να είναι απόλυτα -όπως είπε- ξεκάθαρο ότι αυτή η ρύθμιση αφορά μόνο τα συμβόλαια που προβλέπεται η μονομερής αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων και όχι σε εκείνα που είναι σταθερά ασφαλίστρων.

Επίσης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά τις παρατηρήσεις όπως επανέλαβε και της Επιστημονικής Επιτροπής, προχώρησε στην τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παρ.1 του εσωτερικού άρθρου 2Α τ και το ύψος της αναπροσαρμογής ασφαλίστρων δεν θα καθορίζεται «με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων», όπως προέβλεπε το νομοσχέδιο, αλλά «με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων». Ο υπουργός επισήμανε ότι στην Επιτροπή Οικονομικών ο ίδιος είχε προτείνει το ύψος των αναπροσαρμογών να γίνεται με βάση τον δείκτη του ΙΟΒΕ, που είναι ένας αντικειμενικός δείκτης. Επειδή όμως τίθεται ένα θέμα ασφάλειας δικαίου, τροποποιούμε τη διάταξη και προβλέπουμε την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, ανέφερε.