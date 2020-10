Κοινωνία

Γιάννης Λαγός: Καλώ την εισαγγελέα Οικονόμου ως μάρτυρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Ο Λαγός καταδικάστηκε σε κάθειρξη 13 χρόνων και 8μηνών.

Θέμα χρόνου είναι να οδηγηθεί πίσω από τα κάγκελα της φυλακής ο Γιάννης Λαγός, με την άρση ασυλίας του να βρίσκεται προ των πυλών.

Ωστόσο, συνεχίζει να προκαλεί και μετα την καταδίκη του. Ανακοίνωσε πως εντός της ερχόμενης βδομάδας θα προσφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και καλεί την εισαγγελέα Αδαμαντία Οικονόμου ως μάρτυρα!

Η ανακοίνωση του Γιάννη Λαγού:

"Μετά το πέρας της “δίκης” δηλώνω ότι θα προασπίσω την τιμή και την υπόληψή μου δια παντός νομίμου τρόπου τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Ανακοινώνω ότι εντός της ερχόμενης εβδομάδος προσφεύγω στο ευρωπαϊκό δικαστήριο διότι παραβιάστηκε και το τεκμήριο αθωότητας μου αφού δεν υπάρχει αμετάκλητη απόφαση.

Ήδη κατέθεσα αγωγές κατά τηλεοπτικών σταθμών και εφημερίδων που προσέβαλαν αυτό το κεκτημένο δικαίωμα του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού και της ΕΣΔΑ.

Στην διαδικασία ενώπιον του ευρωπαϊκού δικαστηρίου θα επικαλεστώ την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας και την μαρτυρία της καθώς έχω δικαίωμα που ουδείς μπορεί να μου στερήσει".