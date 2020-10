Αθλητικά

Euroleague: Ο Παναθηναϊκός “έλιωσε” την Φενέρμπαχτσε

Με “υπογραφή” Βόβορα στο αμυντικό σχέδιο και έναν Νέντοβιτς που έκανε “όργια” επιθετικά.

Οι «πράσινοι» έπειτα από καλή εμφάνιση και παίζοντας εξαιρετική άμυνα νίκησαν την τουρκική ομάδα στο ΟΑΚΑ με κορυφαίο τον Νεμάνια Νέντοβιτς.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τους Σαντ Ρος, Φόστερ, Κασελάκη, Μήτογλου και Παπαγιάννη. Οι «πράσινοι» έβγαλαν καλές άμυνες στο πρώτο δίλεπτο (7-3), με τον Φόστερ στο μεταξύ να χάνει δυο αιφνιδιασμούς στη συνέχεια. Οι Νέντοβιτς και Σαντ Ρος έπαιξαν υποδειγματική άμυνα στην περιφέρεια και ήταν άστοχοι (2/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα), αλλά οι άμυνες που έβγαλαν ήταν υποδειγματικές.

Στο +8 (15-7) του Παναθηναϊκού ο Κοκόσκοφ πήρε τάιμ άουτ με 3'24'' για το πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο τέλειωσε 22-13 με τρίποντο – βόμβα του Νέντοβιτς από τα 8μ. Σίγουρα, το καλύτερο δεκάλεπτο του εξαιρετικά διαβασμένου Παναθηναϊκού μετά το πρώτο της πρεμιέρας με Χίμκι.

Η διαφορά έφτασε και στους +11 (26-15) με τη Φενέρ να τη ρίχνει στους 4 (27-23 στο 13’) με δυο σερί τρίποντα και τον Βόβορα να καλεί τάιμ άουτ. Μετά το 29-23 ο Βόβορας κόντυνε την 5άδα βάζοντας και τον Μποχωρίδη (Σαντ Ρος, Νέντοβιτς, Φόστερ), με τον Σαντ – Ρος να βγάζει εκπληκτικές άμυνες στον Ντε Κολό. Μέσα σ’ όλα, ο πάγκος της Φενέρ δέχτηκε και δεύτερη τεχνική ποινή (όχι ο Κοκόσκοφ) για το 30-23 και λίγο μετά και ο Κοκόσκοφ παίρνοντας την άγουσα για τα αποδυτήρια και το σκορ έγινε 33-23. Η διαφορά πήγε και στο +12 (37-25) με τον Μποχωρίδη να είναι πολύ καλός σε άμυνα κι επίθεση και το ημίχρονο να λήγει 37-30.

Η Φενέρ απέναντι σε έναν διστακτικό στην επίθεση Παναθηναϊκό έκανε το 37-30 σε 43-43 σε τέσσερα λεπτά, με τον Ντουβερίογλου να κάνει μεγάλη ζημιά. Ένα μικρό ξέσπασμα έφερε το 48-43 στο 25’ με τον Παναθηναϊκό πλέον να ψάχνει να βρει ρυθμό και στην επίθεση (54-45 στο 27’) και τον βρήκε με τον Σάικς. Με τρίποντο του Ουάιτ η διαφορά πήγε στο +7 προσωρινά αλλά ο Μαχμούτογλου απάντησε από τα 9 μ. με το δεκάλεπτο να λήγει 62-56.

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε καλές άμυνες και ο Νέντοβιτς με τρίποντο έκανε το 65-56 στο 32’, με τη Φενέρ να βάζει το πρώτο καλάθι στα 2’30’’ μετά την έναρξη. Ο Σέρβος έκανε και το 67-59 (17π.) με τον Έντι να μειώνει στο 35’ σε 67-62 αλλά ο Νέντοβιτς απάντησε εκ νέου (70-62). Οι πράσινοι είχαν βρει ρυθμό στην επίθεση αλλά τους έλειπε η συνέπεια στην άμυνα (72-66 στο 36’). Το 77-66 από άλλο ένα τρίποντο του Νέντοβιτς (6/10) ήταν μαχαιριά στους Τούρκους. Το μόνο που έπρεπε πλέον να κάνει η ομάδα του Βόβορα ήταν να γυρίσει την μπάλα με υπομονή και ο Νέντοβιτς με το 7ο τρίποντο του έδωσε τη χαριστική βολή για το 80-68 με το ματς να λήγει 82-68.

