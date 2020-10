Κόσμος

Debate για τις Προεδρικές εκλογές ΗΠΑ: Σκληρή μάχη και αλληλοκατηγορίες (βίντεο)

Ολόκληρη η τηλεοπτική μάχη μεταξύ των δύο υποψηφίων για την προεδρία των ΗΠΑ από τον ΑΝΤ1 και τον ant1news.gr με παράλληλη μετάφραση.

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος για την προεδρία Τζο Μπάιντεν επέκρινε με σφοδρότητα τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο δεύτερο και τελευταίο ντιμπέιτ τους για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την πανδημία του κορονοϊού, ο οποίος κατ’ αυτόν πρακτικά του στερεί το δικαίωμα να διεκδικεί το ανώτατο αξίωμα στη χώρα.

«Κάποιος που είναι υπεύθυνος για τόσους νεκρούς δεν μπορεί να παραμείνει πρόεδρος των ΗΠΑ», δήλωσε ο κ. Μπάιντεν, κατηγορώντας τον Ρεπουμπλικάνο ένοικο του Λευκού Οίκου πως συνεχίζει «πάντα να μην έχει σχέδιο» για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. «Θα βάλω τέλος σε αυτό», πρόσθεσε.

Πάνω από 222.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της COVID-19 στις ΗΠΑ, τη χώρα που έχει υποστεί μακράν το βαρύτερο πλήγμα στον πλανήτη από την πανδημία.

Ο Μπάιντεν προειδοποίησε πως η χώρα οδεύει σε «μαύρο χειμώνα».

Ο Τραμπ, που απάντησε πως η κυβέρνησή του δίνει «σθεναρή μάχη» με την πανδημία, απέρριψε την πρόβλεψη αυτή, λέγοντας «δεν νομίζω διόλου πώς θα έχουμε μαύρο χειμώνα ανοίγουμε τη χώρα μας». Κατηγόρησε τον Μπάιντεν ότι μιλάει έτσι γιατί έχει την πολυτέλεια να αποφεύγει να βγαίνει έξω εν μέσω της πανδημίας, ενώ αντίθετα οι Αμερικανοί πρέπει να δουλέψουν.

«Δεν μπορούμε να κλειδωθούμε σε ένα υπόγειο, όπως κάνει ο Τζο», είπε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας για νιοστή φορά τη συγκεκριμένη μομφή σε βάρος του αντιπάλου του.

Ο Τραμπ επέρριψε την ευθύνη για την πανδημία του κορονοϊού αποκλειστικά στην Κίνα. Επανέλαβε εξάλλου ότι ο ίδιος έχει «ανοσία», αναφερόμενος στο ότι αποθεραπεύτηκε αφού μολύνθηκε πρόσφατα. «Έχουμε ένα εμβόλιο που έρχεται, είναι έτοιμο, θα ανακοινωθεί τις προσεχείς εβδομάδες», είπε — αποφεύγοντας να δώσει πιο σαφές χρονοδιάγραμμα.

Οι δύο υποψήφιοι — κόκκινη γραβάτα ο Τραμπ, μπλε γραβάτα ο Μπάιντεν — χαιρετήθηκαν με μια μικρή χειρονομία όταν ανέβηκαν στο πλατό, τηρώντας απόσταση.

Ο Τραμπ δεν φόραγε μάσκα.

Σκάνδαλα στο «τραπέζι» της αντιπαράθεσης

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο Τζο Μπάιντεν διεμήνυσε ότι η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν θα κληθούν να δώσουν λογαριασμό για τις προσπάθειές τους να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών.

«Οποιαδήποτε χώρα ανακατεύεται στις εκλογές μας θα πληρώσει το τίμημα εάν εκλεγώ, διότι πλήττει την εθνική μας κυριαρχία», τόνισε ο Μπάιντεν, ο οποίος αναφέρθηκε ονομαστικά στη Ρωσία, στην Κίνα και στο Ιράν.

Επιτέθηκε στον Τραμπ, λέγοντας ότι αντιμετωπίζει υπερβολικά ήπια την ανάμιξη της Μόσχας στις αμερικανικές εκλογές. «Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτός ο πρόεδρος είναι απρόθυμος να τα βάλει με τον Πούτιν», είπε.

Ο Τραμπ απέρριψε τις κατηγορίες του Μπάιντεν, αντέτεινε ότι η κυβέρνησή του πούλησε όπλα στην Ουκρανία για να τα χρησιμοποιήσει εναντίον δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Ρωσία, ότι οι χώρες-μέλη του NATO δαπανούν πλέον πολύ υψηλότερα ποσά απ’ ό,τι όταν αναλάμβανε την εξουσία για την άμυνά τους, ενώ υπενθύμισε ότι η χερσόνησος της Κριμαίας προσαρτήθηκε στη Ρωσία επί των ημερών της προηγούμενης κυβέρνησης, αντιπρόεδρος της οποίας ήταν ο σημερινός αντίπαλός του στις προεδρικές εκλογές, που πρόκειται να διεξαχθούν σε δώδεκα ημέρες.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την αμερικανική προεδρία Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι ο γιος του Χάντερ δεν έκανε τίποτε παράνομο στην επιχειρηματική δραστηριότητά του στην Ουκρανία ή στην Κίνα.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που χαρακτηρίζει τον Τζο Μπάιντεν «διεφθαρμένο», καταγγέλλει συχνά τελευταία πως ο Χάντερ Μπάιντεν έβγαλε χρήματα εκμεταλλευόμενος το οικογενειακό επώνυμο. Απαίτησε ο πρώην αντιπρόεδρος «να εξηγηθεί».

«Ποτέ στη ζωή μου δεν έλαβα ούτε ένα σεντ από το εξωτερικό», αντέτεινε ο Μπάιντεν, λέγοντας πως οι κατηγορίες του ενοίκου του Λευκού Οίκου «δεν έχουν καμία βάση» και ο γιος του δεν έβγαλε λεφτά στην Κίνα, όπως είπε ο Τραμπ.

Κορονοϊός: Δική μου η ευθύνη, αλλά φταίει η Κίνα, λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την αντιμετώπιση της πανδημίας από την κυβέρνησή του, όμως επέρριψε την ευθύνη για την εξάπλωση του κορονοϊού στη χώρα του στην Κίνα.

«Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη», σημείωσε ο Τραμπ σε μια από τις ανταλλαγές του με τον Μπάιντεν. Αλλά «δεν είναι δικό μου φταίξιμο που ήρθε εδώ, η Κίνα φταίει», συμπλήρωσε.

Ο αμερικανός πρόεδρος είπε πως η χώρα «μαθαίνει να ζει» με τον ιό, πράγμα στο οποίο ο Μπάιντεν αντέταξε πως ο κόσμος «μαθαίνει να πεθαίνει» από την COVID-19.

«Το πολεμάμε και πολεμάμε σκληρά. Το ξεπερνάμε. Φεύγει», είπε ο ένοικος του Λευκού Οίκου. «Με πρόσβαλε. Έμαθα πολλά. Πρέπει να ανακάμψουμε. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τη χώρα μας», επέμεινε ο Τραμπ.

Νωρίτερα ο Μπάιντεν, που τόνισε ότι κάποιος που «ευθύνεται για τόσους θανάτους» δεν πρέπει να παραμείνει πρόεδρος, σημείωσε πως «αυτός είναι ο ίδιος κύριος που σας έλεγε πως [η πανδημία] θα είχε τελειώσει το Πάσχα. Ο ίδιος που σας έλεγε μην ανησυχείτε, θα έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Και οδεύουμε σε έναν μαύρο χειμώνα, κι ακόμα δεν έχει σαφές σχέδιο».

Στο οποίο ο Τραμπ απάντησε «δεν είμαι διόλου σίγουρος πως θα έχουμε μαύρο χειμώνα. Ανοίγουμε τη χώρα μας».

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Τραμπ εξήρε τη συντονίστρια, την Κρίστεν Γουέλκερ, παρότι την είχε χαρακτηρίσει προκατειλημμένη εναντίον του πριν από το ντιμπέιτ, καθώς η ατμόσφαιρα ήταν αισθητά καλύτερη, την πρώτη ώρα της εκπομπής, από ότι στην πρώτη τηλεμαχία. «Σέβομαι πολύ τον τρόπο που το χειρίζεσαι αυτό», είπε ο Τραμπ στην παρουσιάστρια.

Οι δύο υποψήφιοι συγκρούστηκαν για το θέμα της υγειονομικής περίθαλψης, με τον Τραμπ να λέει πως κατάφερε να διαλύσει το Obamacare και ότι θα «καταρτίσει» ένα «όμορφο» νέο σύστημα αν επανεκλεγεί. Κατηγόρησε τον Μπάιντεν πως θέλει να φέρει τον «σοσιαλισμό».

Ο Μπάιντεν αντέτεινε ότι ο Τραμπ διακατέχεται από «σύγχυση» και του αποδίδει θέσεις που εκφράζει η αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών.

Ανταλλαγή πυρών για το μεταναστευτικό

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι άσκησε και συνεχίζει να ασκεί «εγκληματική» πολιτική έναντι των παιδιών που εισέρχονται παράτυπα στην επικράτεια.

Αμερικανική οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατήγγειλε αυτή την εβδομάδα ότι οι γονείς περίπου 545 παιδιών οικογενειών μεταναστών που χωρίστηκαν στα σύνορα αφού τα πέρασαν παράτυπα είναι αδύνατο να βρεθούν.

«Τα παιδιά αυτά έμειναν μόνα», «δεν έχουν πουθενά να πάνε», «είναι εγκληματικό», στηλίτευσε ο πρώην αντιπρόεδρος.

Εξήγγειλε ότι εάν εκλεγεί, θα ανοίξει τον δρόμο ώστε οι εκατομμύρια παράτυποι μετανάστες που ζουν στις ΗΠΑ να έχουν σαφή οδικό χάρτη μπροστά τους για την απόκτηση άδειας παραμονής ή της αμερικανικής υπηκοότητας μέσα στις πρώτες εκατό ημέρες της προεδρίας του. Δεσμεύθηκε ταυτόχρονα ότι θα λάβει μέτρα «αμέσως» για την προστασία των παιδιών που μπήκαν παράτυπα στη χώρα, που συχνά αποκαλούνται Dreamers, «ονειροπόλοι».

Ο Τραμπ ανταπέδωσε τα πυρά του Μπάιντεν, λέγοντας ότι εκείνος «έφτιαχνε κλουβιά» για να εγκλείονται οι παράτυποι μετανάστες τα οκτώ χρόνια που ήταν ο αντιπρόεδρος του Μπράκ Ομπάμα.

O υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι «ρίχνει λάδι σε κάθε ρατσιστική φωτιά».

«Είμαι ο λιγότερο ρατσιστής από όλους τους παριστάμενους σε αυτή την αίθουσα», υποστήριξε από την πλευρά του ο Τραμπ, ερωτηθείς σχετικά με τις μαζικές φετινές κινητοποιήσεις στις ΗΠΑ εναντίον της αστυνομικής βαρβαρότητας, των φυλετικών και κοινωνικών ανισοτήτων.

Ο Μπάιντεν επανήλθε αμέσως, υποστηρίζοντας πως ο Τραμπ είναι «από τους πιο ρατσιστές προέδρους στη σύγχρονη ιστορία» των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ αντεπιτέθηκε, υποδεικνύοντας πως ο Μπάιντεν έχει ψηφίσει στη μακρά πολιτική του καριέρα νόμους που οδήγησαν στο να αυξηθούν εκθετικά οι φυλακίσεις μαύρων Αμερικανών.

Ο Μπάιντεν παραδέχθηκε ότι έκανε «λάθος» τασσόμενος υπέρ αυτών των νόμων στο παρελθόν και δεσμεύθηκε ότι θα λάβει μέτρα ώστε να μη φυλακίζονται άνθρωποι για μη βίαια ποινικά αδικήματα που συνδέονται με τη χρήση ναρκωτικών αλλά να δίνεται έμφαση στην αναμόρφωση και την κοινωνική επανένταξη.