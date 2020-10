Κοινωνία

Καλλιακμάνης στον ΑΝΤ1 για Παππά: ούτε 24ώρο δεν έχει περάσει από την απόφαση

Το ότι συνελήφθησαν 37 άτομα υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων νοτιοανατολικής Αττικής μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».