Κοινωνία

Ακυβέρνητο πλοίο με τουρκική σημαία στα ανοιχτά της Μήλου

Ρυμουλκό πλέει προς το σημείο όπου βρίσκεται το πλοίο με σημαία Τουρκίας.

Ακυβέρνητο, λόγω μηχανικής βλάβης, πλέει στη θαλάσσια περιοχή 20 ναυτικά μίλια νότια της Μήλου φορτηγό πλοίο με σημαία Τουρκίας και πλήρωμα 11 άτομα, τα οποία είναι Τούρκοι υπήκοοι.

Το φορτηγό πλοίο ρυμουλκείται προς το λιμάνι της Μαρμαρίδας.

Ο καιρός είναι βορειοδυτικός 3 με 4 μποφόρ.