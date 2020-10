Οικονομία

ΥΠΑ: ΝΟΤΑΜ για τις πτήσεις από και προς την Καστοριά

Αεροπορική οδηγία με ισχύ από σήμερα εξέδωσε για την Καστοριά η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Αεροπορική οδηγία (NOTAM) που αφορά περιορισμούς επιβατικών πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο Καστοριάς «Αριστοτέλης», εξέδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Η νέα NOTAM, θα έχει ισχύ από σήμερα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου έως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου 2020 και εντάσσεται στα μέτρα πρόληψης κατά του Covid-19.

Ειδικότερα, θα επιτρέπονται μόνο οι αναχωρήσεις για πτήσεις επιστροφής αεροσκάφους με το πλήρωμά του (ferry flights). Από τους περιορισμούς πτήσεων στο αεροδρόμιο Καστοριάς «Αριστοτέλης» ισχύουν οι ακόλουθες εξαιρέσεις:

Πτήσεις με επιβάτες διαμετακόμισης (Passengers in transit)

Πληρώματα και επιβάτες των εξής πτήσεων: οι κρατικές (state flights), οι υγειονομικού ενδιαφέροντος (sanitary flights), οι ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος (humanitarian flights), οι πτήσεις που αναφέρουν ότι βρρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση (emergency flights) και οι στρατιωτικές πτήσεις (Military flights).