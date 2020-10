Life

VICE Specials: Οι Φύλακες της Βιοποικιλότητας

Ακόμη μία σημαντική έρευνα του ελληνικού γραφείου του VICE, προβάλλεται από τον ΑΝΤ1.

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου το ελληνικό γραφείο του VICE θα προβάλει στον ANT1 το ντοκιμαντέρ «Οι Φύλακες της Βιοποικιλότητας», παρουσιάζοντας αγρότες και κτηνοτρόφους απ' όλη την Ελλάδα που προστατεύουν τα φυσικά οικοσυστήματα και την ισορροπία του περιβάλλοντος.



Στην εποχή της μαζικής εστίασης και της εντατικής καλλιέργειας της γης και εκτροφής των ζώων, υπάρχουν κάποιοι που προσπαθούν να κάνουν τα πράγματα διαφορετικά. Προστατεύουν αρχαίους σπόρους, διαιωνίζουν σπάνιες φυλές αυτόχθονων ζώων και συνδυάζουν τις παραδοσιακές τεχνικές με την καλλιέργεια βιολογικών αγροτικών προϊόντων. Αυτοί, θεωρούνται οι σύγχρονοι Νώε.

Tο VICE ταξίδεψε από τον ακριτικό Έβρο μέχρι την Αργολίδα για να συναντήσει εκείνους που αγωνίζονται για να διατηρήσουν την ισορροπία της φύσης και της διατροφής μας. Στον Έβρο συναντάμε την οικογένεια Πολυζωίδη η οποία καλλιεργεί εδώ και χρόνια έναν αρχαίο παραδοσιακό σπόρο το «σουσάμι ποικιλίας Έβρου» και μαθαίνουμε πώς από αυτό παράγει και εξάγει ταχίνι υψηλής διατροφικής αξίας σε όλο το κόσμο.

Στη Δράμα γνωρίζουμε το κίνημα «Πελίτι», που εδώ και εικοσιπέντε χρόνια συμβάλλει στη συλλογή, στη διάσωση και στη διάδοση των παραδοσιακών σπόρων και ποικιλιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Έπειτα, λίγο έξω από τα Τρίκαλα, επισκεπτόμαστε την «Κιβωτό του Δήμου», μια φάρμα που εκτρέφει ελληνικές αρχέγονες φυλές ζώων. Ο τρόπος εκτροφής τους, λένε στη κάμερα του VICE, είναι και ο τρόπος διάσωσης τους, καθώς τα ζώα αυτά κινδυνεύουν με εξαφάνιση και με αλλοίωση των φυλετικών χαρακτηριστικών τους.

Τέλος, συναντάμε στο Κιβέρι Αργολίδας τη Δήμητρα Τσακίρη, μία από τις νεότερες αγρότισσες βιολογικών προϊόντων που επιπλέον καλλιεργεί και με την μέθοδο της βιοδυναμικής.

Αντιμετωπίζει έτσι ολιστικά την καλλιέργεια και δεν επεμβαίνει με φυτοφάρμακα στα οπωροκηπευτικά της, προστατεύοντάς τα μόνο με φυσικά μείγματα.

Γνωρίζουμε από κοντά αυτή τη τεχνογνωσία που έχει τις ρίζες της σε παραδοσιακές τεχνικές.

