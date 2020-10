Πολιτική

ΝΑΤΟ: αναστολή στρατιωτικών ασκήσεων από Ελλάδα και Τουρκία

«Η ένταση σταματά όταν σταματούν οι έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε ο Γενς Στόλντεμπεργκ

Της Μαρίας Αρώνη

«Όποτε μειώθηκαν οι έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο, μειώθηκαν και οι εντάσεις στην περιοχή», ανέφερε σο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα στις Βρυξέλλες, μετά το τέλος της Συνόδου Υπουργών Άμυνας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Ο κ. Στόλτενμπεργκ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση της Ελλάδας και της Τουρκίας να αναστείλουν τις στρατιωτικές ασκήσεις τους στην Ανατολική Μεσόγειο, τις ημέρες των εθνικών εορτών των δύο χωρών. «Πρόκειται για ένα βήμα που το καλωσορίζω και για μια ακόμη φορά θέλω να συγχαρώ την Ελλάδα και την Τουρκία, τους δύο πολύτιμους συμμάχους του ΝΑΤΟ για την ευελιξία και την εποικοδομητική προσέγγιση που δείχνουν», ανέφερε ο Γ. Στόλτεμπεργκ.

Συνεχίζοντας, τόνισε ότι η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο συζητήθηκε τόσο στη χθεσινή, όσο και στη σημερινή Σύνοδο Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, με όλους τους συμμάχους να εκφράζουν την «ισχυρή στήριξή τους στο μηχανισμό στρατιωτικής απεμπλοκής». Καλωσόρισε τα βήματα που έχουν γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση, με την ακύρωση των στρατιωτικών ασκήσεων Ελλάδας και Τουρκίας, κάτι το οποίο είπε ότι θα βοηθήσει στην αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, αλλά και θα μειώσει τον κίνδυνο ενός ατυχήματος ή ενός επεισοδίου.

Παράλληλα, είπε ο Γ. Στόλτενμμπεργκ ανοίγει ο δρόμος για τις διαπραγματεύσεις σε πολιτικό επίπεδο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι διερευνητικές συνομιλίες, υπό την αιγίδα της Γερμανίας «θα ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό». Υπογράμμισε, πάντως, ότι είναι σημαντικό να αποφεύγονται ρητορικές και ενέργειες που πυροδοτούν εντάσεις.

Κληθείς να σχολιάσει τις γεωτρητικές δραστηριότητες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Γενς Στόλτενμπεργκ είπε ότι δεν παίρνει θέση για υποκείμενα ζητήματα, τόνισε ωστόσο, ότι είναι αποδεδειγμένο ότι όποτε σταμάτησαν οι έρευνες, μειώθηκαν και οι εντάσεις και πώς αν γινόταν αυτό θα βοηθούσε στο να ξεκινήσει ο διάλογος.