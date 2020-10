Οικονομία

Αναδρομικά: Λάθη στους συνταξιούχους με τα ποσά - Τι λέει το Υπουργείο Εργασίας

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με τα λάθη στην καταβολή των αναδρομικών.

Ανυπόστατες και αναληθείς χαρακτηρίζει το υπουργείο Εργασίας τις ανακοινώσεις που διακινούνται σχετικά με υποτιθέμενα λάθη στην καταβολή των αναδρομικών ποσών προκαλώντας σύγχυση και αλλοιώνοντας την πραγματικότητα.

Όπως σημειώνει το υπουργείο, η διαδικασία καταβολής ξεκίνησε σήμερα, 23/10/2020, συνεχίζεται ομαλά, χωρίς λάθη και θα ολοκληρωθεί στις 29/10/2020.

"Για την ειδική και συγκεκριμένη κατηγορία συνταξιούχων που έλαβαν, κατά την πρώτη απονομή σύνταξης, αναδρομικά ποσά που αντιστοιχούσαν στο σύνολο ή τμήμα της περιόδου Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016, έχουμε ήδη αναφερθεί στο από 16/10/2020 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Επαναλαμβάνουμε, η καταβολή των αναδρομικών ποσών σε αυτήν την συγκεκριμένη κατηγορία των συνταξιούχων θα γίνει το επόμενο διάστημα και μέχρι τέλος του έτους”, καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας.