Κοινωνία

Κέρδισε τη μάχη το σκυλί που είχε μαχαιρωθεί από εκπαιδευτικό στη Νίκαια (βίντεο)

Το μεγαλόσωμο τετράποδο έχει συνέλθει πλήρως, ωστόσο δεν έχει σταματήσει να κλαίει. Ο καθηγητής οδηγήθηκε στο Δικαστήριο Πειραιά.