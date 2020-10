Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: 2419 rapid test σε 3 μέρες στη Νέα Σμύρνη

Τα αποτελέσματα των δωρεάν τέστ στην πλατεία της Νέας Σμύρνης.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν, την Παρασκευή, δωρεάν rapid τεστ σε πολίτες, στην πλατεία Νέας Σμύρνης.

Πραγματοποιήθηκαν 802 έλεγχοι, εκ των οποίων ανευρέθησαν οκτώ (8) θετικά δείγματα (5 άνδρες και 3 γυναίκες), όλοι με συμπτώματα. Η διάμεση ηλικία είναι τα 34 έτη.

Συνολικά τις τρεις ημέρες (21 -23 Οκτωβρίου), στην πλατεία Νέας Σμύρνης πραγματοποιήθηκαν 2419 έλεγχοι, εκ των οποίων ανευρέθησαν είκοσι τρία (23) θετικά δείγματα (16 άνδρες και 7 γυναίκες), με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.

Αύριο, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, κλιμάκια του ΕΟΔΥ θα πραγματοποιήσουν δωρεάν rapid τεστ σε πολίτες, στην πλατεία Αγίου Ιωάννη, στη στάση Μετρό (Αθήνα - Νέος Κόσμος).