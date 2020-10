Πολιτική

“Μάχη” στη Βουλή για την πρόταση δυσπιστίας κατά Σταϊκούρα

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται για δεύτερη μέρα στην Ολομέλεια της Βουλή η συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας κατά του υπουργού Οικονομικών.

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται για δεύτερη μέρα στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας κατά του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα που υπέβαλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας και οι 85 βουλευτές της κοινοβουλευτικής του Ομάδας. Η συζήτηση θα συνεχιστεί μέχρι αργά απόψε το βράδυ ενώ θα ολοκληρωθεί αύριο τα μεσάνυχτα μετά από ονομαστική ψηφοφορία επί της πρότασης δυσπιστίας.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τον πτωχευτικό κώδικα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει κατηγορηματικά την πρόταση δυσπιστίας, να καταλογίζει στο ΣΥΡΙΖΑ υποκρισία και προσπάθεια να κερδοσκοπήσει πολιτικά πάνω στις αγωνίες της κοινωνίας και να τον κατηγορεί ότι επί διακυβέρνησης του έβαλε ταφόπλακα στο νόμο Κατσέλη και στο προστατευτικό δίχτυ προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Από την πλευρά τους, οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης αντιτείνουν ότι ποτέ δεν έγινε ούτε ένας πλειστηριασμός της πρώτης κατοικίας επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ενώ κάνουν λόγο για νόμο έκτρωμα για τη ρύθμιση οφειλών που νομιμοποιεί την αρπαγή της περιουσίας των ελλήνων και οδηγεί στη πτώχευση τους πάντες, μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους και νοικοκυριά .

Παπαθανάσης: Ακαιρη και υποκριτική η πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ

Ακαιρη και υποκριτική χαρακτήρισε την πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ κατά του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης κατηγορώντας τον για προσπάθεια εντυπώσεων. «Την ώρα που η κυβέρνηση μάχεται απέναντι σε έναν αόρατο εχθρό, την ώρα που η χώρα αγωνίζεται, με σύμμαχο το διεθνές δίκαιο, απέναντι στην μονομερή και προκλητική ενέργεια της Τουρκίας, την ώρα που με συγκεκριμένα μέτρα στηρίζεται η ελληνική οικονομία, αυτή τη στιγμή επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει πρόταση μομφής κατά ενός υπουργού που εκφράζει απόλυτα την κυβερνητική πολιτική, με επιτυχία. Είναι λοιπόν μια πρόταση άκαιρη, υποκριτική και γίνεται απλά από το ΣΥΡΙΖΑ για να δημιουργήσει εντυπώσεις» », τόνισε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.





Ο κ. Παπαθανάσης μίλησε στη συνέχεια «για ευκαιρία που δίνει η πρόταση να παρουσιαστεί το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης Μητσοτάκη», τονίζοντας ότι, η ΝΔ είναι αποφασισμένη «να αλλάξει την Ελλάδα, να την κάνει σύγχρονη και επενδυτικά ελκυστική βασιζόμενη στην εξωστρέφεια και στην καινοτομία». «Κεντρικός μας στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που θα στηρίζει την επιχειρηματικότητα», τόνισε ενώ μίλησε «για βιομηχανική ανάταση της χώρας με συγκεκριμένες στρατηγικές επιλογές στις οποίες προχωρά η κυβέρνηση».

Πιερρακάκης: Άγονη και στείρα η πρόταση μομφής του ΣΥΡΙΖΑ

«Δηλώνω την αμέριστη στήριξη μου στο πρόσωπο του υπουργού Οικονομικών και σας καλώ να καταψηφίσετε την πρόταση». Με αυτή την χαρακτηριστική επισήμανση έκλεισε την ομιλία του ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, στη Βουλή, χαρακτηρίζοντας «άγονη και στείρα» την πρόταση μομφής του ΣΥΡΙΖΑ κατά του υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα.

«Την ώρα που η χώρα έχει μια τριπλή πρόκληση, οικονομική, υγειονομική και εθνική και δίνει μάχες, τίθεται το αυτονόητο ερώτημα γιατί αυτή η ενέργεια της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κανείς δεν αμφισβητεί το δικαίωμα της αυτό. Αλλά γιατί τώρα; Είναι άγονη, στείρα και δείχνει να διακατέχεται από σκοπιμότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακκάκης. Παράλληλα, υπεραμύνθηκε του νομοσχεδίου για τον πτωχευτικό κώδικα, τονίζοντας ότι η λύση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα είναι «μόνιμη, ξεκάθαρη και δίνει μια δεύτερη ευκαιρία προστατεύοντας τους οφειλέτες». «Είναι υποχρέωση της χώρας να καθιερώσει ένα σταθερό σύστημα. Η λέξη μονιμότητα είναι η λέξη κλειδί», πρόσθεσε ο κ. Πιερρακάκης. Στη συνέχεια, ο υπουργός έκανε λόγο για «ευκαιρία που δίνεται με την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ώστε να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση-αποτίμηση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και να δούμε που βρισκόμαστε τώρα».

Γκάλοπ και Τσακαλώτος ανάγκασαν τον Τσίπρα να κάνει πρόταση μομφής

Τα βέλη του στον Αλέξη Τσίπρα στρέφει ο Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βουλή η συζήτηση επί της πρότασης μομφής.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο Υπ.. Ανάπτυξης υποστηρίζει ότι η πρόταση δυσπιστίας έχει ως στόχο όχι τον νυν, αλλά τον πρώην υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο για μια σειρά απο λόγους τους οποίους αναφέρει.