Φρίκη στο Καμερούν: Ένοπλοι σκότωσαν παιδιά σε σχολείο (βίντεο)

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ενήλικες να βγαίνουν τρέχοντας από το σχολείο κρατώντας παιδιά στην αγκαλιά τους. ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ.

Ένοπλοι εφόρμησαν χθες Σάββατο σε ένα σχολείο στο Καμερούν και άνοιξαν πυρ αδιακρίτως, σκοτώνοντας τουλάχιστον έξι παιδιά και τραυματίζοντας περίπου οκτώ ακόμη σε μια περιοχή όπου επιχειρούν αποσχιστές αντάρτες, δήλωσαν αξιωματούχοι και γονείς.

Καταφθάνοντας με μοτοσικλέτες και με πολιτική ένδυση, οι δράστες εξαπέλυσαν την επίθεσή τους κατά το μεσημέρι στην πόλη Κούμπα στην Νοτιοδυτική Περιφέρεια, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, συμπεριλαμβανομένου ενός γονέα που βρισκόταν έξω από το σχολείο τη στιγμή της επίθεσης.

Κάποια παιδιά τραυματίστηκαν καθώς πήδηξαν από παράθυρα στον δεύτερο όροφο. Δεν είναι ακόμη σαφές αν η επίθεση συνδέεται με την συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ του στρατού και ομάδων που επιδιώκουν τη δημιουργία ενός αποσχισθέντος κράτους ονόματι Αμπαζόνια στο αγγλόφωνο δυτικό τμήμα της χώρας.

Εντούτοις, πρόκειται για ένα τραγικό νέο συμβάν σε μια περιοχή όπου από το 2017 έχουν σκοτωθεί εκατοντάδες και έχουν εκτοπιστεί χιλιάδες λόγω των συγκρούσεων, με πολλά παιδιά να μη μπορούν να πάνε σχολείο. «Βρήκαν τα παιδιά στην τάξη και άρχισαν να τα πυροβολούν», δήλωσε στο Reuters ο Αλί Ανουγκού, αντινομάρχης της πόλης.

Η Ιζαμπέλ Ντιονέ έτρεξε στο σχολείο για να αναζητήσει την 12χρονη κόρη της όταν άκουσε για την επίθεση. Την βρήκε στο πάτωμα μιας σχολικής αίθουσας να αιμορραγεί από το στομάχι. «Ήταν αβοήθητη και φώναζε ‘μαμά σε παρακαλώ βοήθησέ με’ και της είπα ‘μόνο ο Θεός σου μπορεί να σε σώσει τώρα’», είπε η Ντιονέ στο Reuters. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε θεραπεία για τραυματισμό από πυροβολισμό.

What??? ?????????? .after being in this crisis for four whole years , this is what they get. Six children killed today. What was their crime? They went to school ???????? God save Cameroon ???? #EndAnglophoneCrisis pic.twitter.com/RODOFnT5sf