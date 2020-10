Κοινωνία

Άλιμος: ζημιές σε σχολείο για ανάπηρα παιδιά - “Άφαντη” η Αστυνομία, λέει ο Δήμαρχος

«Γυαλιά – καρφιά» τα έκαναν νεαροί, προκαλώντας σημαντικές φθορές. Καταγγελίες του Ανδρ. Κονδύλη για την ανταπόκριση της ΕΛ.ΑΣ.