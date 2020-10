Οικονομία

ΑΑΔΕ - δηλώσεις Covid-19: Ηλεκτρονικά “ραβασάκια” σε ιδιοκτήτες ακινήτων

Ηλεκτρονικά μηνύματα για λάθη και παραλείψεις στις δηλώσεις. Πότε αρχίζει η αποστολή.

Ηλεκτρονικά μηνύματα θα αρχίσουν να καταφθάνουν από αύριο Δευτέρα στους λογαριασμούς Taxisnet περίπου 200.000 ιδιοκτητών ακινήτων, που έλαβαν μειωμένα ενοίκια κι έκαναν δηλώσεις για "κούρεμα" στον ΕΝΦΙΑ και στον φόρο εισοδήματος.

Το μήνυμα με αποστολέα την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα τους καλεί να διορθώσουν τα λάθη που έχουν κάνει ή τις παραλείψεις στις δηλώσεις για την είσπραξη μειωμένων - κατά 40% - ενοικίων ένεκα της πανδημίας για να κατοχυρώσουν τις εκπτώσεις φόρου που ενδεχομένως δικαιούνται.

Όπως προκύπτει από τα συγκεντρωτικά στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα κυριότερα λάθη ή παραλείψεις έχουν να κάνουν με:

υποβολή δήλωσης, χωρίς να είναι σε ισχύ συμφωνία μίσθωσης,

ασυμφωνία μηνιαίου μισθώματος και αρχικού ποσού,

μη συμπλήρωση του είδους της μίσθωσης,

ασυμφωνίες σε δηλώσεις που έχουν υποβληθεί από περισσότερους από έναν συνιδιοκτήτες.

Σημειώνεται ότι όσοι έχουν εισπράξει μειωμένα μισθώματα λόγω των μέτρων του νέου κορονοϊού, μπορούν να συμψηφίσουν το 40% αυτών των απωλειών με τρέχουσες φορολογικές οφειλές, όπως είναι ο ΕΝΦΙΑ ή ο φόρος εισοδήματος.

Μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί εκπτώσεις από δηλώσεις Covid-19, συνολικού ύψους σχεδόν 34 εκατ. ευρώ, σε περίπου 200.000 φορολογουμένους.

Οι ιδιοκτήτες πρέπει να ανοίξουν το μήνυμα που θα λάβουν και να ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες, προκειμένου να λάβουν τις προβλεπόμενες εκπτώσεις φόρου.