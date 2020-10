Πολιτική

Βουλή - πρόταση δυσπιστίας κατά Σταϊκούρα: Το ΜέΡΑ 25 αποχώρησε από τη διαδικασία

Μομφή κατά όλης της κυβέρνησης έπρεπε να καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης,Κυριάκος Βελόπουλος.

Το ΜέΡΑ 25 «αρνούμενο να γίνει συνεργός στην αποσιώπηση του Πτωχευτικού μέσα από την οπερέτα του κ. Τσίπρα με την οποία ο κ. Μητσοτάκης θα περάσει σιωπηλά τον Πτωχευτικό αποχωρεί από την διαδικασία, καταγγέλλοντας την συνέργεια κυβέρνησης και Αξιωματικής Αντιπολίτευσης», ανακοίνωσε ο Γιάνης Βαρουφάκης κλείνοντας την ομιλία του επί της πρότασης δυσπιστίας κατά του υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα.

Η ομιλία του Γραμματέα του ΜέΡΑ 25 ήταν επικεντρωμένη στην κατάσταση της οικονομίας, την κυβερνητική πολιτική, αλλά και στην στάση του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο έναντι του Πτωχευτικού Κώδικα , αλλά για την συνολική του πολιτική, ασκώντας διμέτωπη, όσο και οξύτατη κριτική. Όπως είπε , αναφερόμενος στην κυβέρνηση, ο Πτωχευτικός Κώδικας δεν είναι άλλος ένας νόμος, αλλά είναι το Α και το Ω των θεμελίων μιας κοινωνίας, ιδίως μιας καπιταλιστικής όπου τα πάντα εξαρτώνται από τι χρωστάει ποιος σε ποιον. Σκληρή ήταν η κριτική του κ. Βαρουφάκη και προσωπικά κατά του υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταικούρα , τον οποίο επέκρινε , τόσο για την θητεία του την περίοδο 2012-2014, ως αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, όσο και για την σημερινή του πολιτική. Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ 25 τόνισε ότι ο κ. Σταϊκούρας δεν ήταν σε θέση να κάνει μια σωστή εκτίμηση για την ύφεση και ότι παρουσιάζει την κατάρρευση ως επιτυχία. Τον επέκρινε επίσης για «ανθελληνικές πράξεις» μεταξύ των οποίων ότι «σιγοντάρησε» τον κ. Στουρνάρα στο κλείσιμο των τραπεζών το 2015

Για τον Πτωχευτικό Κώδικα

Σε μια χώρα, πρόσθεσε, στην οποία η γενικευμένη χρεοκοπία έχει αγκαλιάσει το 81% των επιχειρήσεων ενώ 600 χιλιάδες. νοικοκυριά έχουν πιαστεί στην κινούμενη άμμο της πτώχευσης, δεν υπάρχει πιο σημαντική στιγμή σε τούτο το Κοινοβούλιο από την ψήφιση του Πτωχευτικού Νόμου. Ενός νόμου, που, όπως είπε, « προσδιορίζει τι μπορεί να κάνει στον χρεοκοπημένο οφειλέτη όχι μόνο ο αρχικός πιστωτής αλλά, τί μπορεί να κάνει, επικουρούμενο από την κρατική βία, ένα αρπακτικό ταμείο που αγοράζει προς 5% το αρχικό δάνειο...».

Ο κ. Βαρουφάκης κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για την απουσία του από τη Βουλή, ενώ τον επέκρινε γιατί σύμφωνα με τον Γραμματέα του ΜέΡΑ 25, ο κ. Μητσοτάκης επιδίωξε να συγκαλυφθεί το θέμα του Πτωχευτικού Νόμου, από τον κορονοϊό και να αποσιωπηθεί από το αχό του διαγγέλματός σας για τα νέα περιοριστικά μέτρα που φέρνει, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «επιστρατεύσατε την αποτυχία σας με τον κορονοϊό για να συγκαλύψετε το έκτρωμα του Πτωχευτικού!»

Ως προς το περιεχόμενου του Πτωχευτικού Νόμου, ο κ. Βαρουφάκης έκανε λόγο για άγρια γενικευμένη επίθεση στον κορμό της ελληνικής κοινωνίας. Καθώς , μεταξύ άλλων προβλέπει:

Ακίνητη περιουσία εταιρείας, σε περίπτωση που ο πλειστηριασμός βγει άγονος, σε 120 μέρες δημεύεται - υπερταμείο - Τρόικα - εξωτερικό - μαζί με τις υπεραξίες των αρπακτικών

Από όποια αξία της εταιρείας έχει πλειστηριαστεί θα πρέπει, λέει, να πληρωθεί πρώτα η ήδη χιλιοπληρωμένη από τους πολίτες τράπεζα

Αν η τράπεζα έχει ήδη πουλήσει τα δάνειά της σε ταμείο, τότε το ταμείο μπαίνει πρώτο στην κατάταξη

Μόνο, αν έχει μείνει κανένα ευρώ μετά την αποπληρωμή του Ταμείου, θα λάβει κάτι το Δημόσιο και βέβαια τελευταίος και καταϊδρωμένος ο... εργαζόμενος!

Αν η Εταιρία αυτή είχε εξοφλήσει το Δημόσιο με κάποιο ακίνητο πριν τον Νόμο σας, η τράπεζα ή το ταμείο αναιρεί..

Αν όμως είχε εξοφλήσει την τράπεζα, δεν αναιρείται τίποτα! Είστε τουλάχιστον συνεπείς: Όταν το 2012/13, δεύτερο Μνημόνιο 41 δισ. χωρίς έλεγχο των τραπεζών, μετοχές χωρίς ψήφο...

Προχωρώ στην επόμενη σκηνή του δράματος: Όταν ο απλήρωτος εργαζόμενος δεν έχει να αποπληρώσει - ως αποτέλεσμα του νόμου που τον τοποθετεί τελευταίο στην ουρά - όταν δεν θα μπορεί να αποπληρώσει το στεγαστικό του δάνειο, μετά θα έρθει μια άλλη τράπεζα (μπορεί κι η ίδια), ή ένα ταμείο βέβαια, με τις συνοπτικές διαδικασίες του ίδιου αυτού του νόμου να τον πτωχεύσει και να του πάρει και το σπίτι. «Μην φοβάστε όμως», λέτε: Θα τον αφήσουμε να μείνει στο σπίτι 12 χρόνια καταβάλλοντας ενοίκιο.

Ποιός και πώς θα καθοριστεί το ενοίκιο; Από φίλο του τραπεζίτη, μπορεί θυγατρική της τράπεζας ή του ταμείου, που του δίνετε κι άλλο τρόπο να πλουτίσει από την χρεοκοπία των πολλών:

ιδρύοντας εταιρεία διαχείρισης της ενοικίασης των κατασχεμένων σπιτιών, που θα ορίσει το ενοίκιο κατά το δοκούν ανάλογα με τα επιτόκια της αγοράς. Ποιά όμως ; Τα αρνητικά της Κεντρικής Τράπεζας ή τα τοκογλυφικά που οι εμπορικές τράπεζες χρεώνουν με το έτσι θέλωτους αδύναμους; Για δώδεκα χρόνια. Και μετά; Θα του επιτρέψουμε, λέτε, να επαναγοράσει το σπίτι του. Σε τί τιμή; Σε τιμή που θα αποφασίσει ο συνέταιρος της τράπεζας διαχειριστής!

Πάτε να ψηφίσετε έναν νόμο, είπε ο κ. Βαρουφάκης που δίνει στους στρατηγικότερους των κακοπληρωτών, δηλαδή στους τραπεζίτες και στους ολιγάρχες, τη δυνατότητα να οικειοποιηθούν βίαια ολόκληρη την περιουσία εκείνων τους οποίους οι ίδιοι οι τραπεζίτες, οι ίδιοι οι ολιγάρχες, επικουρούμενοι από εσάς τους νομοθέτες της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, φέρατε σε κατάσταση γενικευμένης αδυναμίας να τηρήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Η ειρωνεία είναι, σύμφωνα με τον κ. Βαρουφάκη ότι την περιουσία των μικρομεσαίων δεν θα την δημεύσουν, τελικά, οι κομμουνιστές, όπως τους προειδοποιούσε η Δεξιά δεκαετίες τώρα , αλλά η Νέα Δημοκρατία, στο όνομα φιλελεύθερων, δήθεν, «μεταρρυθμίσεων»!

Επίθεση κατά ΣΥΡΙΖΑ

Επιτιθέμενος κατά του ΣΥΡΙΖΑ, πολλές φορές και προσωπικά κατά του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Βαρουφάκης είπε ότι από τη μία ένας πρωθυπουργός, που προσπαθούσε να περάσει στα ψιλά το έκτρωμα του Πτωχευτικού που επιχειρούσε να ψηφίσει. Από την άλλη ένας αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, «που προσπάθησε μ' ένα σμπάρο να πετύχει δυο τρυγόνια: Και να πει ότι ανεβάζει τόνους για το Πτωχευτικό και να αποπροσανατολίσει την συζήτηση , να δημιουργήσει συνθήκες άλλης μιας κοκορομαχίας με την οποία να καλυφθεί αμηχανία του κ. Τσίπρα μπροστά σ' ένα Πτωχευτικό Νόμο που δεν κάνει κάτι παραπάνω από το να ολοκληρώνει το έκτρωμα που εκείνος έκτισε στις πλάτες των πιο αδύναμων πολιτών». Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ 25 σημείωσε ότι η κυβέρνηση Τσίπρα ήταν αυτή που επιδόθηκε σε εντυπωσιακή υποκρισία χύνοντας ποταμούς κροκοδείλιων δακρύων για τη προστασία της 1ης κατοικίας. Επίσης ήταν αυτή που δρομολόγησε την πώληση των κόκκινων δανείων στα αρπακτικά και ήταν επίσης η κυβέρνηση Τσίπρα που « έκτισε την ηλεκτρονική πλατφόρμα πλειστηριασμών που επεκτείνει σήμερα ο Πτωχευτικός της ΝΔ»

Εν κατακλείδι, είπε ο κ. Βαρουφάκης, «η πρόταση δυσπιστίας απέναντι στον κ. Σταϊκούρα είναι το ίδιο απαράδεκτη όσο και η πολιτική, και γενικότερα, η τακτική που ακολουθεί το υπ. Οικονομικών και ο ίδιος ο υπουργός», παρά το γεγονός, όπως είπε ότι η ευθύνη είναι συλλογική, όλης της κυβέρνησης.

Ο κ. Βαρουφάκης τέλος κάλεσε την κυβέρνηση να οργανώσει μια προ ημερησίας συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για να συζητηθεί τι συνέβη το 2015 « και να τα πούμε όλα», όπως είπε χαρακτηριστικά, αλλιώς «πάψτε πια να προσπαθείτε να κρύβετε εγκλήματα εναντίον της λογικής και της κοινωνίας πίσω από τα ψέματα για το 2015»

“Αρνούμαστε να συμμετάσχουμε σε αυτή την κοκορομαχία που σκεπάζει το έγκλημα του πτωχευτικού”

Στους λόγους αποχώρησης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΜέΡΑ 25 από τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας, η οποία εξελίσσεται στην Ολομέλεια, αναφέρθηκε ο Γιάνης Βαρουφάκης, με δήλωσή του, αμέσως μετά το τέλος της ομιλίας του, ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας.

Η δήλωση του Γραμματέα του ΜέΡΑ 25 έχει ως ακολούθως:

"Το 1980 και το 2000 πάρα πολλοί αναρωτιόντουσαν ‘γιατί μας βάζουν στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, στο ευρώ; Τι έχει να προσφέρει η Ελλάδα; Τι παράγει η Ελλάδα;'. Η απάντηση είναι ότι είχαμε πάρα πολύ χαμηλό ιδιωτικό χρέος και μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Οι άνθρωποι μπορεί να έβγαζαν λίγα χρήματα αλλά είχαν το σπίτι τους και δεν χρώσταγαν. Αυτό είναι ένα όνειρο για Γερμανούς, Γάλλους, ξένους τραπεζίτες. Σήμερα φαίνεται ήρθε η ώρα να πάρουν αυτές τις περιουσίες. Ο πτωχευτικός νόμος ουσιαστικά βάζει στη μέγγενη της ιδιωτικής χρεοδουλοπαροικίας το 81% των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, όλων των επιχειρήσεων για την ακρίβεια, και 600.000 οικογένειες. Εμείς το ΜέΡΑ25, δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε σε αυτό κάνουν εκεί μέσα, αυτή τη στιγμή στην ολομέλεια, μια απίστευτη κοκορομαχία, που μιλάνε επί παντός του επιστητού, για να μην μιλήσουν γι΄αυτό. Γι΄αυτό το έγκλημα που επιτελείται εναντίον των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Εμείς σηκώνουμε το θέμα του πτωχευτικού. Αρνούμαστε να συμμετάσχουμε σε αυτή την κοκορομαχία που το σκεπάζει".

Βελόπουλος: Μομφή κατά όλης της κυβέρνησης έπρεπε να καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ

«Την ώρα που απαιτείται εθνική ομοψυχία εξαιτίας της προκλητικής στάσης του Τούρκου προέδρου Ερντογάν, η κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα, ο οποίος είναι σίγουρο ότι θα μας δίχαζε και θα είχαμε αντιπαράθεση. Κακώς τον έφερε την παρούσα χρονική συγκυρία», δήλωσε ο πρόεδρος της «Ελληνικής Λύσης».

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να καταθέσει πρόταση μομφής κατά ολόκληρης της κυβέρνησης, καθώς ο υπουργός Οικονομικών δεν λαμβάνει μόνος του τις αποφάσεις, αλλά ακολουθεί μια συλλογική στρατηγική που χαράσσεται από το Μέγαρο Μαξίμου. «Αυτό που κατάφερε ο κ. Τσίπρας με την κίνησή του αυτή ήταν να συσπειρώσει τη Ν.Δ. και να ταχθούν στο πλευρό του υπουργού Οικονομικών 158 βουλευτές» σημείωσε.

Αφού υπογράμμισε ότι η οικονομία αποτελεί εθνικό θέμα, είπε ότι ο Πτωχευτικός Κώδικας απειλεί τα σπίτια των Ελλήνων. «Στους μεγαλοεπιχειρηματίες που χρωστάνε 100.000 ευρώ τους κουρεύεται το 90% του ποσού που οφείλουν, αλλά όταν ένας φτωχός Έλληνας χρωστάει 15.000 ευρώ δεν του χαρίζεται ούτε ένα», τόνισε.

Αναφερόμενος ξανά στα εθνικά θέματα, ο κ. Βελόπουλος παρότρυνε την κυβέρνηση να επεκτείνει τα θαλάσσια σύνορα «ακόμη κι αύριο το πρωί» στα 12 ναυτικά μίλια, «ώστε να δείξουμε στην Τουρκία ποια είναι η κόκκινη γραμμή μας».