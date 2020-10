Κόσμος

Προσωπάρχης Τραμπ: Δεν θα θέσουμε υπό έλεγχο τον κορονοϊό

Νέα σύγκριση της πανδημίας με τον ιό της γρίπης έκανε, αυτήν τη φορά, ο στενός συνεργάτης του Προέδρου των ΗΠΑ.

Ο προσωπάρχης του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο διατύπωσε την εκτίμηση ότι οι ΗΠΑ «δεν θα θέσουν υπό έλεγχο την πανδημία» της Covid-19, την οποία συνέκρινε εκ νέου με τη γρίπη, μετά την ανακοίνωση ότι πρόσωπα από το περιβάλλον του αντιπροέδρου Μάικ Πενς μολύνθηκαν από τον νέο κορονοϊό.

«Να τι θα κάνουμε. Δεν θα θέσουμε υπό έλεγχο την πανδημία, θα ελέγξουμε το να μπορούμε να έχουμε εμβόλια, θεραπείες και άλλα μέσα για να μετριάσουμε» την ασθένεια, δήλωσε ο Μαρκ Μίντοους στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

«Διότι πρόκειται για έναν μεταδοτικό ιό, όπως ακριβώς η γρίπη», συμπλήρωσε.

Η Καμάλα Χάρις, που διεκδικεί την αντιπροεδρία των ΗΠΑ στο πλευρό του Δημοκρατικού υποψηφίου για τον Λευκό Οίκο Τζο Μπάιντεν, αμέσως κατηγόρησε τη διοίκηση Τραμπ ότι παραδέχθηκε την ήττα της.

«Ομολογούν την ήττα τους», είπε σε δημοσιογράφους στο Μίσιγκαν, αντιδρώντας στις δηλώσεις του Μαρκ Μίντοους. «Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ήττα προεδρικής διοίκησης στην αμερικανική ιστορία», συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται στο στόχαστρο επικρίσεων, επειδή, από την αρχή της πανδημίας, έχει την τάση να υποβαθμίζει τη σοβαρότητα του κορονοϊού, συγκρίνοντάς τον ορισμένες φορές με την εποχική γρίπη.

Αφού προσβλήθηκε και ο ίδιος από την Covid-19 στις αρχές Οκτωβρίου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί για τρεις ημέρες, διαβεβαιώνει έκτοτε ότι «θεραπεύτηκε» και έχει πλέον «ανοσία» χάρη στις πειραματικές θεραπείες.

Εντούτοις, οι ΗΠΑ παραμένουν η πλέον πληγείσα χώρα στον κόσμο σε επίπεδο θανάτων, με σχεδόν 225.000 νεκρούς από τον νέο κορονοϊό.

Ο προσωπάρχης του αντιπροέδρου Μάικ Πενς, Μαρκ Σορτ, διαγνώστηκε με τη νόσο Covid-19 χθες Σάββατο, όπως και τουλάχιστον άλλοι 2 σύμβουλοί του.

Όμως, ο Μάικ Πενς, που διευθύνει την ομάδα της διαχείρισης της κρίσης του κορονοϊού, αποφάσισε να μην ακυρώσει τις συναντήσεις του στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μάικ Πενς «θα φοράει μάσκα σήμερα», είπε ο Μαρκ Μίντοους, αν και σπανίως φοράει δημοσίως.

Ερωτηθείς σχετικά με την άρνηση της κυβέρνησης να καταστήσει υποχρεωτική τη χρήση της μάσκας, ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου απάντησε: «Ζούμε σε μια ελεύθερη κοινωνία», κατηγορώντας τον Τζο Μπάιντεν ότι θέλει «βάλει όλους σε καραντίνα».