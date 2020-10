Κόσμος

Πολωνία: εισβολή σε εκκλησία από διαδηλωτές υπέρ της άμβλωσης (εικόνες)

Σφοδρές αντιδράσεις μετά την απαγόρευση της άμβλωσης στην Πολωνία. Μεγάλες συγκεντρώσεις στη Βαρσοβία.

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη σχεδόν καθολική απαγόρευση της άμβλωσης στην Πολωνία. Την Κυριακή ομάδα διαδηλωτών κατά της απαγόρευσης μπήκε σε εκκλησία της Βαρσοβίας, την ώρα της λειτουργίας και κρατώντας πανό φώναξαν συνθήματα όπως: «Οι καθολικές γυναίκες χρειάζονται κι αυτές αμβλώσεις» ή «Καθολικές γυναίκες, δεν είστε μόνες».

Μοίρασαν επίσης φυλλάδια και χειροκρότησαν, ενώ η λειτουργία διεκόπη.

Η Αστυνομία κατάγραψε τα ονόματα των ακτιβιστών και έγινε και μία προσαγωγή.

Διαδηλώσεις έγιναν και έξω από το Προεδρικό Παλάτι της Βαρσοβίας.

Οι αντιδράσεις ξεκίνησαν από την Πέμπτη, όταν και έγινε το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματικές τρεις διατάξεις για τη νομιμότητα της άμβλωσης στην Πολωνία.

Σύμφωνα με την πρόταση, ο τερματισμός της κύησης παραβιάζει το δικαίωμα στη ζωή.