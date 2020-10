Κοινωνία

Διακινούσαν μετανάστες με “στόλο”... 232 ΙΧ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως έφτασαν στα ίχνη τους οι Αρχές. Η πρακτική των διακινητών, η αλλαγή μεθοδολογίας το τελευταίο διάστημα και τα μπλόκα στην Εγνατία Οδό.

Αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή στα αστυνομικά χρονικά υπόθεση βρίσκονται τους τελευταίους μήνες τα στελέχη των υπηρεσιών δίωξης παράτυπης μετανάστευσης. Αλλοδαποί, κυρίως υπήκοοι Πακιστάν, με άδεια παραμονής και εργασίας στη χώρα δημιούργησαν σε διάστημα λίγων μηνών στόλο με συνολικά 232 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, τα οποία χρησιμοποιούσαν για να μεταφέρουν παράτυπους μετανάστες από τον Εβρο στη Θεσσαλονίκη και στην Αττική.

Από την έως τώρα έρευνα της αστυνομίας έχει προκύψει ότι πέντε Πακιστανοί έχουν το διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου αγοράσει και καταχωρίσει στο όνομά τους περίπου 200 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Αρκετά από αυτά έχουν εμπλακεί σε απόπειρες μεταφοράς παράτυπων μεταναστών από τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην ενδοχώρα. Οι άδειες κυκλοφορίας τους έχουν εκδοθεί σε διαφορετικές υπηρεσίες του υπουργείου Μεταφορών σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Τρίκαλα και αλλού, ενώ για τον ίδιο λόγο οι αλλοδαποί ιδιοκτήτες τους έχουν χρησιμοποιήσει τα πραγματικά στοιχεία ταυτότητάς τους.

Η πρακτική των διακινητών ήρθε στο φως τις τελευταίες εβδομάδες, με αφορμή ορισμένες φαινομενικά ανεξάρτητες μεταξύ τους υποθέσεις λαθροδιακίνησης στη Βόρεια Ελλάδα. Η πιο πρόσφατη εκτυλίχθηκε στις 2 π.μ. της 26ης Σεπτεμβρίου όταν ο οδηγός ενός Volkswagen Passat δεν σταμάτησε σε μπλόκο αστυνομικών στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Ρεντίνας και ανέπτυξε ταχύτητα για να ξεφύγει. Ακολούθησε καταδίωξη μέχρι τον κόμβο Σοχού, όπου το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κράσπεδο και ακινητοποιήθηκε. Ο οδηγός, υπήκοος Πακιστάν, καταδιώχθηκε και τελικά συνελήφθη. Στον χώρο των αποσκευών βρέθηκαν πέντε παράτυποι μετανάστες. Ανάμεσά τους δύο παιδιά. Από την έρευνα στις πινακίδες κυκλοφορίας του διαπιστώθηκε ότι το Volkswagen ανήκε σε 41χρονο υπήκοο Πακιστάν, που ζει νόμιμα στην Αττική.

Η υπόθεση κέντρισε το ενδιαφέρον των Αρχών, καθώς το ίδιο πρόσωπο εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης δύο Skoda Octavia που το πρωί της 5ης Σεπτεμβρίου εντοπίστηκαν στα διόδια της Ασπροβάλτας να μεταφέρουν περίπου 20 μετανάστες. Μετά καταδίωξη, ο Πακιστανός οδηγός του ενός αυτοκινήτου και ένας Αφγανός παράτυπος μετανάστης συνελήφθησαν. Οι υπόλοιποι κατάφεραν να διαφύγουν. Οι φάκελοι των δύο υποθέσεων όπως και μιας ακόμα, που εκτυλίχθηκε την 9η Ιουλίου στην Ανω Πόλη Θεσσαλονίκης (με εμπλοκή Ι.Χ. που ανήκε στον 41χρονο) διαβιβάστηκαν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής για περαιτέρω έρευνα.

Αξιωματικοί του τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης πραγματοποίησαν έλεγχο στο αρχείο της ΕΛ.ΑΣ. και διαπίστωσαν ότι το ίδιο πρόσωπο είχε στην ιδιοκτησία του συνολικά 32 οχήματα, εκ των οποίων τα 26 είχε αγοράσει στο διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου από μάντρες με μεταχειρισμένα και ιδιώτες. Καθώς εις βάρος του εκκρεμούσε ήδη από τις 15 Ιουλίου ένταλμα σύλληψης του ανακριτή Θεσσαλονίκης για την κατηγορία της διακίνησης παράτυπων μεταναστών, τα στελέχη του Αλλοδαπών Αττικής τον αναζήτησαν για να τον συλλάβουν. Σύντομα, ωστόσο, διαπίστωσαν ότι οι διευθύνσεις κατοικίας που αναγράφονταν στα συμβόλαια αγοράς ήταν ψεύτικες.

Σε επίσημα έγγραφα που τέθηκαν υπόψη της «Κ» περιγράφεται ότι ο αλλοδαπός είχε κομβικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος. «Είχε αναλάβει την εξασφάλιση των οχημάτων για λογαριασμό του κυκλώματος και την έκδοση αντίστοιχων αδειών στο όνομά του, ώστε να είναι νομιμοφανής η κυκλοφορία τους».

Αλλαγή μεθοδολογίας

Αστυνομικοί εξηγούν ότι μέχρι πρότινος τα κυκλώματα χρησιμοποιούσαν βαν ή σπορ αυτοκίνητα με πινακίδες κυκλοφορίας Βουλγαρίας για να μεταφέρουν μετανάστες από τον Εβρο στη Θεσσαλονίκη. Αλλαξαν όμως μεθοδολογία μετά τα πλήγματα που δέχτηκαν από την ΕΛ.ΑΣ., επιλέγοντας να διακινούν παράτυπους μετανάστες με οικογενειακά αυτοκίνητα με ελληνικές πινακίδες, για να μην κινούν υποψίες. Μέσα από άρσεις απορρήτου σε τηλεφωνικούς αριθμούς που χρησιμοποιούσε ο 41χρονος, οι αστυνομικοί του Αλλοδαπών Αττικής κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να συλλάβουν στις 5 Οκτωβρίου στο Παγκράτι. Ενα εικοσιτετράωρο αργότερα τον μετήγαγαν στη Θεσσαλονίκη σε εκτέλεση του εντάλματος που εκκρεμούσε εις βάρος του.

Από πληροφορίες που τέθηκαν υπόψη της «Κ» προκύπτει ότι κύκλωμα στο οποίο φέρεται να μετέχει παραλάμβανε παράτυπους μετανάστες από το χωριό Τριφύλλι στα ελληνοτουρκικά σύνορα και τους μετέφερε στη Θεσσαλονίκη. Χρέη οδηγών αναλάμβαναν κυρίως Πακιστανοί μετανάστες εισπράττοντας ως αμοιβή από 100 έως 500 ευρώ. Το κόστος μεταφοράς για κάθε μετανάστη κυμαινόταν από 800 έως 1.200 ευρώ. Ο 41χρονος και οι συνεργοί του υπάρχουν στοιχεία ότι έχουν μεταφέρει στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον 27 άτομα σε πέντε διαφορετικές υποθέσεις. Τα 7 από τα 32 οχήματα που ο 41χρονος είχε στην ιδιοκτησία του έχουν κατασχεθεί.

«Στην θέα των αστυνομικών οι διακινητές – οδηγοί των οχημάτων ανέπτυσσαν ταχύτητα και πραγματοποιούσαν επικίνδυνους ελιγμούς, προκαλώντας τροχαία ατυχήματα και φθορές σε σταθμούς διοδίων», αναφέρεται στα έγγραφα.

Μπλόκα

Στο πλαίσιο μυστικών ερευνών, τα στελέχη του Αλλοδαπών και αστυνομικοί από υπηρεσίες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν, τις τελευταίες ημέρες, εντοπίσει ακόμα πέντε μετανάστες που έχουν υπό τον έλεγχό τους ένα στόλο 200 αυτοκινήτων! Τα οχήματα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών από τα σύνορα στην ενδοχώρα. Για τον εντοπισμό τους έχουν ήδη αναπτυχθεί μπλόκα κατά μήκος της Εγνατίας Οδού και του επαρχιακού δικτύου των νομών Εβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, με τη συμμετοχή αστυνομικών από τα τοπικά τμήματα Συνοριακής Φύλαξης. Από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, αντίστοιχα, γίνεται έλεγχος των συμβολαίων αγοράς για να διαπιστωθεί εάν συμμετοχή στην αγορά και ταξινόμηση των αυτοκινήτων έχουν επίορκοι υπάλληλοι από υπηρεσίες του υπουργείου Μεταφορών.

Πηγή: kathimerini.gr