Life

“Άγριες Μέλισσες”: ο Λευτέρης Χαρίτος για τις ανατροπές στην σειρά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σκηνοθέτης μιλά για τον «διαφορετικό» β΄ κύκλο, τους ήρωες και τις ζωές τους, τα γυρίσματα σε εξωτερικούς χώρους και την υπερίσχυση της μυθοπλασίας επί των ριάλιτι.