“Παρουσιάστε!”: Δύο πάρτι γενεθλίων! Ποιο θα επιλέξουν οι φαντάροι; (εικόνες)

Διάβασέ μου το...

Ξεχωριστές στιγμές γέλιου στο αποψινό επεισόδιο της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 στις 21.00.

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη βράδυ, στις 21:00, στον ΑΝΤ1, φαντάροι, υπαξιωματικοί και αξιωματικοί «δίνουν μάχη» για να χαρίσουν ξεχωριστές στιγμές γέλιου στους τηλεθεατές και όπως όλα δείχνουν… την κερδίζουν.

Τι θα δούμε στα σημερινό επεισόδια της σειράς «Παρουσιάστε!»… Ο Σκορδάς έχει γενέθλια, αλλά δεν έχει καθόλου διάθεση να τα γιορτάσει. Την ίδια ώρα, ο Γούλας κηρύσσει ημέρα πένθους για τον αδικοχαμένο γάτο του, τον Ρούπελ. Η Γλυκερία όμως θα ανακαλύψει ότι οι γονείς του Γούλα δήλωσαν την ημερομηνία γεννήσεώς του δυο βδομάδες αργότερα από την πραγματική. Ο Γούλας συνειδητοποιεί ότι έχει ίδια μέρα γενέθλια με τον Σκορδά και αποφασίζει να οργανώσει πάρτι-έκπληξη στον εαυτό του, κρυφά απ' τον Σκορδά. Το σχέδιο του όμως δεν μένει κρυφό για πολύ και ο Σκορδάς αποφασίζει να απαντήσει με δικό του πάρτι. Ποιο από τα δύο πάρτι θα προτιμήσουν οι φαντάροι του στρατοπέδου; Ταυτόχρονα, ο ενθουσιασμένος Καρυπίδης θέλει να… προχωρήσει με την Βαρκάρη η οποία όμως τον απειλεί να κρατήσει τη «σχέση» τους κρυφή. Αυτός βέβαια το 'χει ήδη πει στο μισό στρατόπεδο…