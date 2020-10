Πολιτική

Σταύρος Κελέτσης: Θετικός στον κορονοϊό ο βουλευτής της ΝΔ

Το ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτηση του στο facebook.

Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Κελέτσης, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω facebook.

Ο ίδιος ενημερώθηκε την Κυριακή για το αποτέλεσμα του τεστ στο οποίο υπεβλήθη και δεν παραβρέθηκε στην συζήτηση της Βουλής για την πρόταση δυσπιστίας κατά του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

Ωστόσο, πριν από λίγες ημέρες είχε παραστεί σε εκπομπή του Καναλιού της Βουλής με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να ενημερωθούν και να τεθούν σε προληπτική καραντίνα.