Υγεία - Περιβάλλον

Ιράν-Κορονοϊός: Κάθε πέντε λεπτά σημειώνεται και ένας θάνατος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

21 από τις 31 επαρχίες της χώρας βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό.

Τα νοσοκομεία σε πολλές επαρχίες του Ιράν τείνουν να μην έχουν πλέον την δυνατότητα να αναλάβουν ασθενείς με COVID-19, όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές, με τη νόσο να σκοτώνει πλέον περίπου 300 ανθρώπους ημερησίως ή έναν κάθε πέντε λεπτά.

Οι αρχές καταγγέλλουν πλημελλή κοινωνική αποστασιοποίηση και ο υφυπουργός Υγείας Ιράτζ Χαριτσί έχει δηλώσει ότι η πανδημία μπορεί να προκαλεί 600 θανάτους ημερησίως εντός των επόμενων εβδομάδων, αν οι Ιρανοί δεν αρχίσουν να τηρούν τα πρωτόκολλα υγείας στην περισσότερο πληγείσα χώρα αυτή της Μέσης Ανατολής.

Ένα «κρόουλ» που εμφανιζόταν στις ειδήσεις του κρατικού καναλιού ανέφερε ότι ένας Ιρανός πεθαίνει από COVID-19 κάθε πέντε λεπτά, ένας ρυθμός που αντιστοιχεί σε ημερήσιο αριθμό θανάτων 300, κατά μέσο όρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώνουν οι αρχές το τελευταίο 20ήερο.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Σιμά Σαντάτ Λαρί δήλωσε χθες στην κρατική τηλεόραση ότι 32.616 άνθρωποι έχουν πεθάνει από την νόσο και ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του κορονοϊού έχει φθάσει τα 568.896.

Ορισμένοι ειδικοί έχουν αμφισβητήσει την αξιοπιστία των επίσημων απολογισμών των αρχών.

Μια έκθεση του ερευνητικού κέντρου του ιρανικού κοινοβουλίου τον Απρίλιο έδειξε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων και των νεκρών πιθανόν να είναι διπλάσιος από εκείνον που ανακοινώνεται από το υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων και των κρουσμάτων του κορονοϊού βασίζεται μόνο στον αριθμό των θανάτων στα νοσοκομεία και στους πολίτες που έχουν ήδη βρεθεί θετικοί στον ιό.

Τα σχολεία, τα τζαμιά, τα καταστήματα, τα εστιατόρια και τα δημόσια κτίρια στην Τεχεράνη είναι κλειστά από τις 3 Οκτωβρίου. Καθώς τα κρούσματα και οι θάνατοι συνεχίζουν να σημειώνουν ρεκόρ, το κλείσιμο παρατάθηκε μέχρι τις 20 Νοεμβρίου, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση,

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι "ακραία μέτρα και περιορισμοί" θα επιβληθούν σε τουλάχιστον 43 κομητείες ανά την χώρα για μια εβδομάδα, όπου ο ρυθμός μόλυνσης είναι ανησυχητικός. Η τηλεόραση μετέδωσε ότι 21 από τις 31 επαρχίες της χώρας βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό