Παράξενα

Πήγε στο σούπερ μάρκετ μόνο με μποξεράκι και… μάσκα (βίντεο)

Το δικό του τρόπο για να διαμαρτυρηθεί βρήκε ένας πολίτης, ο οποίος ωστόσο «έφαγε πόρτα».

Φορώντας μόνο το μποξεράκι και τη μάσκα του πήγε στο σούπερ μάρκετ ένας άνδρας από την Ουαλία, διαμαρτυρόμενος για το μέτρο της απαγόρευσης πώλησης των μη απαραίτητων προϊόντων,

Οι υπάλληλοι της φύλαξης, ωστόσο, τον εμπόδισαν να μπει, ενώ η γυναίκα του που τραβούσε το βίντεο ακούγεται να διαμαρτύρεται για τα μέτρα.

Η απαγόρευση τέθηκε σε ισχύ την περασμένη Παρασκευή και θα ισχύει μέχρι τις 9 Νοεμβρίου και σύμφωνα με την οδηγία, δεν επιτρέπεται η πώληση ρούχων, επίπλων και αυτοκινήτων, με τις ανάλογες επιχειρήσεις να έχουν κλείσει.