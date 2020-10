Πολιτική

Κορονοϊός: Θετικός ο Μαργαρίτης Σχοινάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του Ευρωπαίου αξιωματούχου για την ασθένειά του. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βασίλη Κικίλια

Tης Μαρίας Αρώνη

Ο Έλληνας Επίτροπος για τον Ευρωπαϊκό Τρόπο Ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς, ανακοίνωσε μέσω του twitter, ότι διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό.

"Μόλις έμαθα ότι το τακτικά προγραμματισμένο τεστ για τον covid19, πριν το κολέγιο των Επιτρόπων, βγήκε θετικό.

Τώρα μπαίνω σε αυτοαπομόνωση, όπως απαιτείται. Μείνετε ασφαλείς", έγραψε στο Twitter, ο Μαργαρίτης Σχοινάς.

Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά.

Ο κ. Κικίλιας ευχήθηκε στον κ. Σχοινά περαστικά και να επανέλθει γρήγορα και υγιής στα καθήκοντα του.