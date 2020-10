Αθλητικά

Λάτσιο: μυστήριο με τον αποδεκατισμό της ομάδας!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ιντζάγκι έμεινε με 12 παίκτες πριν τον αγώνα με την Μπριζ για το Champions League και τα ιταλικά μέσα εικάζουν πως ο κορονοϊός, χτύπησε τους πρωτευουσιάνους.

Μεγάλο πλήγμα δέχθηκε η προετοιμασία της Λάτσιο ενόψει της αυριανής (28/10) εκτός έδρας αναμέτρησης με την Μπριζ για την 2η αγωνιστική του Champions League, την ώρα που εκφράζονται φόβοι για ξέσπασμα κορονοϊού στο «στρατόπεδο» της ιταλικής ομάδας.

Οι «μπιανκοτσελέστι» ξεκίνησαν νικηφόρα τις υποχρεώσεις τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, αφού επιβλήθηκαν 3-1 της Ντόρτμουντ στο «Ολίμπικο», ωστόσο, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Tuttomercatoweb, ο Σιμόνε Ιντζάγκι έχει μείνει με... αποδεκατισμένη ομάδα για το ταξίδι στο Βέλγιο.

Και αυτό γιατί μόνο 12 παίκτες προπονήθηκαν σήμερα, παραμονή του αγώνα με την Μπριζ, με αποτέλεσμα να εκφράζονται φόβοι ότι ο κορονοϊός έχει «χτυπήσει» τη Λάτσιο, τα μέλη της οποίας υποβλήθηκαν χθες σε έλεγχο.

Συνολικά εννέα παίκτες απουσίαζαν από την προπόνηση, συμπεριλαμβανομένων των «αστέρων» της ομάδας, Τσίρο Ιμόμπιλε και Λουίς Αλμπέρτο, ενώ οι υπόλοιποι απόντες είναι οι Αντρέας Περέιρα, Λούκας Λέιβα, Μάνουελ Λατζάρι, Ντανίλο Κατάλντι, Λουίζ Φελίπε, Θωμάς Στρακόσια και Νικολό Αρμίνι.

Ο σύλλογος της Serie A δεν έχει ανακοινώσει επίσημα τους λόγους της απουσίας των ποδοσφαιριστών, αλλά εκφράζονται φόβοι για «κύμα» κορονοϊού στο εσωτερικό της Λάτσιο, η οποία δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά στο πρωτάθλημα, όπου μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές έχει συγκεντρώσει επτά βαθμούς, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στην δωδέκατη θέση της κατάταξης.