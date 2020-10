Οικονομία

ΥΠΟΙΚ: Λήγει η προθεσμία ένταξης στο πρόγραμμα “Γέφυρα”

Πότε εκπνέει η προθεσμία. Ξεπέρασαν τις 150.000 οι αιτήσεις.

Λήγει το προσεχές Σάββατο, 31 Οκτωβρίου, η τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», τρεις μήνες μετά την έναρξή του και ένα μήνα μετά την παράταση που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος των δικαιούχων. Ενδιαφέρον που επιβεβαιώνεται και από τον αριθμό των αιτήσεων, που έφθασε χθες τις 150.249.

Το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» παρέχει στήριξη σε δανειολήπτες που πλήττονται από τις οικονομικές συνέπειες του κορονοϊού και έχουν δάνεια με προσημείωση/υποθήκη στην Α΄ κατοικία. Οι δικαιούχοι θα λάβουν κρατική επιδότηση για συνολικό χρονικό διάστημα 9 μηνών. Η καταβολή της επιδότησης ξεκινά αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής των πληρωμών δόσεων δανείων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, www.keyd.gov.gr.