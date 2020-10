Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ιταλία: ξύπνησαν εφιαλτικές μνήμες

Περισσότεροι από 220 ασθενείς έχασαν την μάχη με τον κορονοϊό, το τελευταίο 24ωρο.

Μεγάλη αύξηση παρουσιάζει σήμερα ο αριθμός των νεκρών από κορονοϊό στην Ιταλία. Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, έχασαν την ζωή τους 221 άνθρωποι και καταγράφηκαν 21.994 κρούσματα.

Συνολικά, έγιναν 174.000 διαγνωστικά τεστ. Χθες, τα περιστατικά ήταν 17.012 και οι νεκροί 141. Σε ό,τι αφορά τις διάφορες περιοχές της χώρας, η Λομβαρδία αγγίζει, σήμερα, τα 5.035 κρούσματα, η Καμπανία τα 2.761 ενώ στο Πεδεμόντιο με πρωτεύουσα το Τορίνο διαγνώσθηκαν 2.468 θετικοί στον ιό, και στο Λάτιο -με κύρια πόλη την Ρώμη- 1.933.

Στις μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας έχουν εισαχθεί 1.411 ασθενείς (127 περισσότεροι από χθες), 13.955 έχουν εισαχθεί στους νοσοκομειακούς θαλάμους (958 επιπλέον σε σχέση με την χθεσινή ημέρα).

Στο μεταξύ, τα συνδικάτα των Ιταλών γιατρών, καταγγέλλουν ότι, στη φάση αυτή, τα νοσοκομεία της χώρας χρειάζονται άλλους 4.000 γιατρούς, κυρίως αναισθησιολόγους, πνευμονολόγους και ειδικούς λοιμωδών νόσων. «Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ΜΕΘ δεν λειτουργούν μόνες τους, χρειάζονται εξειδικευμένους επαγγελματίες», υπογραμμίζουν οι Ιταλοί γιατροί.