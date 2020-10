Κόσμος

ΗΠΑ: βαριά ποινή για τον “γκουρού” με τις σκλάβες του σεξ

"Έπεσε" ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης για τον Κιθ Ρανίερ, που ασκούσε τεράστια επιρροή στις γυναίκες οπαδούς του.

Ο Κιθ Ρανίερ, ο υποτιθέμενος "γκουρού" που είχε ιδρύσει μια οργάνωση τύπου αίρεσης, στην οποία οι γυναίκες υποχρεώνονταν να κάνουν δίαιτες λιμοκτονίας, να χαράζουν στο σώμα τους τα αρχικά του και να έχουν σεξουαλικές επαφές μαζί του, καταδικάστηκε σήμερα σε 120 χρόνια κάθειρξης έπειτα από την καταδίκη του σε όλες τις κατηγορίες που του είχαν ασκηθεί.

Τον Ιούνιο του 2019 οι ένορκοι στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη, είχαν κρίνει τον Ρανίερ ένοχο μετά από δίκη έξι εβδομάδων.

Μεταξύ άλλων είχε κατηγορηθεί για εμπορία ανθρώπων, απειλές, διαφθορά ανηλίκου και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Ο 60χρονος σήμερα Ρανίερ είχε ιδρύσει την εταιρεία Nxivm ("Νέξιουμ"), έναν υποτιθέμενο οργανισμό αυτοβελτίωσης με έδρα τη Νέα Υόρκη. Εντός της εταιρείας αυτής οργάνωσε μια μυστική "αδελφότητα", την DOS, στην οποία οι "σκλάβες" υποχρεώνονταν να παραδίδουν υλικό επιβαρυντικό για τις ίδιες, ώστε στη συνέχεια να μπορεί να τις εκβιάζει.

Ο "Πρωτοστάτης", όπως του άρεσε να τον αποκαλούν, ήταν ο εγκέφαλος ενός συστήματος βασικός στόχος του οποίου, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ήταν να αποσπά χρήματα από τις πιστές και να ικανοποιεί τις αρρωστημένες ορέξεις του. Μέσα σε διάστημα 20 ετών περισσότερες από 16.000 γυναίκες παρακολούθησαν τα "μαθήματα" του Ρανίερ που τους υποσχόταν ότι "θα αναπτύξουν το ανθρώπινο δυναμικό τους" πληρώνοντας 5.000 δολάρια για ένα πενθήμερο σεμινάριο.

Πολλές από τις γυναίκες βρέθηκαν πολύ γρήγορα καταχρεωμένες, σε σημείο που αναγκάστηκαν να εργαστούν για τη Nxivm (προφέρεται "Νέξιουμ"), την οργάνωση που είχε ιδρύσει εκείνος, για να τον αποπληρώσουν.

Στην αρχή ο Ρανίερ είχε υπό την επιρροή του έναν μικρό κύκλο 15-20 γυναικών, με τις οποίες είχε σεξουαλικές επαφές όποτε επιθυμούσε εκείνος. Μεταξύ των θυμάτων του ήταν και μια 15χρονη. Όπως και σε άλλες αιρέσεις, όλα εξαρτώνταν από την ψυχολογική επιρροή του γκουρού, ένα μίγμα ψευδοφιλοσοφικής διδασκαλίας, φροντίδας και ταπεινώσεων. Οι γυναίκες του στενού κύκλου του έπρεπε να τηρούν πολύ αυστηρή δίαιτα, ώστε να του είναι αρεστές.

Η οργάνωσή του, που είχε την έδρα της στο Όλμπανι της Νέας Υόρκης, άνοιξε σταδιακά παραρτήματα σε πολλές άλλες πόλεις των ΗΠΑ, στον Καναδά, το Μεξικό και σε χώρες της Κεντρικής Αμερικής. Το 2015 ο Ρανίερ ίδρυσε μια παράλληλη οργάνωση-πυραμίδα, την DOS, τα μέλη της οποίας χωρίζονταν σε "σκλάβες" και "αφέντες". Αφού όλα τα μέλη ήταν γυναίκες, ο μοναδικός "αφέντης", στην κορυφή της πυραμίδας, ήταν ο ίδιος.

Οι "σκλάβες" ήταν υποχρεωμένες να έχουν σεξουαλικές επαφές μαζί του ενώ, πριν να γίνουν δεκτές στην οργάνωση, έπρεπε να δώσουν κάποιες "εγγυήσεις" –γράμματα, φωτογραφίες ή έγγραφα που ήταν επιβαρυντικά για τις ίδιες– ώστε να τις εκβιάζει για να μην τολμήσουν να τον εγκαταλείψουν. Κάποιες μάλιστα τις "μάρκαρε" με τα αρχικά του, βιντεοσκοπώντας τη σκηνή.

Ο Κιθ Ρανίερ "παρουσιαζόταν σαν μέντορας, όμως ήταν ένα αρπακτικό" είχε δηλώσει στη δίκη η εισαγγελέας Τάνια Χάτζαρ. "Αυτό ήταν ένα οργανωμένο έγκλημα και ο Κιθ Ρανίερ ήταν ο επικεφαλής του", πρόσθεσε.

Μετά την "αποστασία" πολλών μελών και την αποκάλυψη της δράσης του από την εφημερίδα New York Times, ο "γκουρού" διέφυγε στο Μεξικό, όπου συνελήφθη τον Μάρτιο του 2018, σε μια πολυτελή έπαυλη στο Πουέρτο Βαγιάρτα.