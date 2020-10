Πολιτική

Φλώρος: Ο αγώνας του '40 ηλεκτρίζει τις συνειδήσεις και φωταγωγεί το Εθνος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια μηνύματα στέλνει με την Ημερήσια Διαταγή για την Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

«Η ομόθυμη, πανηγυρική απόφαση για αγώνα μέχρις εσχάτων προς απόκρουση της άδικης και αισχρής εχθρικής επίθεσης, κατέδειξε μοναδικό μεγαλείο ψυχής και ηθική υπεροχή ενός λαού αδούλωτου, αξιοπρεπούς και υπερήφανου». Αυτό τόνισε στην ημερήσια διαταγή του για την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

«Ενός λαού», συνεχίζει στη διαταγή του ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, «με πλήρη επίγνωση του χρέους του προς την Ιστορία και τις πανανθρώπινες αξίες, που οι πρόγονοί του χάρισαν απλόχερα στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη. Απέναντι στα πάνοπλα και αριθμητικά υπέρτερα ιταλικά στρατεύματα, στα εκατομμύρια λόγχες και στα πυκνά αεροπορικά σμήνη, η γενιά του '40 ανέδειξε όλο το σθένος της ελληνικής ψυχής».

«Τσάκισε την υπερφιαλοσύνη και την υπεροψία του φασίστα εισβολέα, εξαναγκάζοντάς τον σε πλήρη κατάρρευση και επηρέασε καθοριστικά την έκβαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αφού υποχρέωσε τη ναζιστική Γερμανία, να αναθεωρήσει τα στρατηγικά της σχέδια» συνέχισε ο στρατηγός Φλώρος.

«Ο αγώνας του Σαράντα ηλεκτρίζει τις συνειδήσεις, εμπνέει, συγκινεί και φωταγωγεί το έθνος, κυρίως εξαιτίας της ηθικής του διάστασης και υπόστασης. Το περίλαμπρο έπος που έγραψαν εκείνοι οι Έλληνες με τις κοκαλωμένες χλαίνες, οι παππούδες μας, μην το ξεχνάτε. Τους γνωρίζουμε, τους έχουμε δει και τους έχουμε ακούσει, Και είναι ο Φάρος που φωτίζει το δρόμο μας και ο Μέγας Προβολέας που καθοδηγεί τα βήματά μας» αναφέρει ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

«Μας έδειξαν», συμπληρώνει, «πώς ξεπληρώνεται το χρέος προς την πατρίδα, και μας υπέδειξαν πώς κερδίζεται η ελευθερία και η εθνική αξιοπρέπεια απέναντι σ' εκείνους που επιβουλεύονται τα εθνικά μας δίκαια, αναζητώντας ζωτικό χώρο, γιατί δήθεν δεν χωράνε πια στον δικό τους. Η απάντησή μας προς αυτούς είναι η ίδια και η αυτή, αταλάντευτα κι απαρασάλευτα, σε όλες τις εποχές. Έρχεται βροντερή από τα βάθη των αιώνων, περνά μέσα απ' την πεδιάδα του Μαραθώνα, από τα στενά των Θερμοπυλών, την Σαλαμίνα και την Κλεισούρα και φτάνει μέχρι το σήμερα: «ΌΧΙ». Σε κάθε επιβουλή, σε κάθε εκβιαστική απειλή, σε κάθε προσβολή της πατρίδας και των εθνικών μας δικαίων».

Αναφερόμενους στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ εξέφρασε τον θαυμασμό και την απεριόριστη εμπιστοσύνη του για την «αποφασιστικότητα, την αυταπάρνηση και το σθένος» που επιδεικνύουν και, όπως είπε, τον «γεμίζουν υπερηφάνεια που με αξίωσε ο Θεός να ηγούμαι τέτοιων ανδρών και γυναικών».

«Η ελληνική κοινωνία βλέπει, αφουγκράζεται, αναγνωρίζει», συνέχισε, «και σας κοιτάζει και καταλαβαίνει την αγωνία σας, νιώθει τον κόπο σας, αναγνωρίζει στα πρόσωπά σας τους άξιους φύλακες της ξηράς, της θάλασσας και του αέρα. Και παίρνει κουράγιο. Γιατί υπάρχετε εσείς. Είστε ο ένοπλος βραχίων του Έθνους, ο καθοριστικός παράγων που με τη σιδερένια και ακλόνητη παρουσία του, κάνει τα πράγματα πιο καθαρά, πιο μετρήσιμα και πιο απλά προς όλες τις κατευθύνσεις».