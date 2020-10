Παράξενα

Κόστα Ρίκα: δεκάδες νεκροί από νοθευμένο αλκοόλ

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της χώρας. Εχουν ληφθεί δείγματα ποτών από εκατοντάδες καταστήματα εστίασης.

Τριάντα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Κόστα Ρίκα εξαιτίας της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών νοθευμένων με μεθανόλη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό τον οποίο δημοσιοποίησε χθες Τρίτη το υπουργείο Υγείας της χώρας της κεντρικής Αμερικής.

Από τους 65 ανθρώπους που διαγνώστηκε πως υπέστησαν δηλητηρίαση, πέθαναν οι 30, 27 άνδρες και τρεις γυναίκες, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός ανερχόταν σε είκοσι νεκρούς.

Οι υγειονομικές και αστυνομικές αρχές τέθηκαν σε συναγερμό στις αρχές του Οκτωβρίου, όταν καταγράφηκαν οι πρώτοι θάνατοι εξαιτίας δηλητηρίασης από μεθανόλη στη λαϊκή συνοικία Λα Κάρπιο, στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας Σαν Χοσέ.

Έκτοτε καταγράφηκαν δεκάδες άλλες περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν υποψίες για δηλητηρίαση μετά την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού με βάση το ζαχαροκάλαμο, γνωστού γενικά με την ονομασία γουάρο.

Στελέχη του υπουργείου Υγείας και της αστυνομίας επιθεώρησαν πάνω από 300 καταστήματα για να πάρουν δείγματα του γουάρο που πωλούν προκειμένου να υποβληθούν σε εργαστηριακές εξετάσεις. Έχουν κατασχεθεί πάνω από 160.000 μπουκάλια με το ποτό.