Κοινωνία

Βεβήλωσαν το άγαλμα του Λεωνίδα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατέστρεψαν το άγαλμα του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες ανήμερα της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Οι εικόνες προκαλούν θλίψη και οργή.

Με έναν διαφορετικό τρόπο αποφάσισαν να γιορτάσουν κάποιοι την 28η Οκτωβρίου.

Πώς; Τα ξημερώματα της Εθνικής μας Επετείου μουτζούρωσαν την πρόσοψη του αγάλματος του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες.

Σύμφωνα με το LamiaNow.gr, από την πρώτη στιγμή, κινητοποιήθηκε ο δήμος Λαμιέων, όπου αν και πρόκειται για αρμοδιότητα της Εφορίας Αρχαιοτήτων, δόθηκε άμεση εντολή από τον ίδιο τον δήμαρχο Θύμιο Καραϊσκο για καθαρισμό, ως άλλωστε πρέπει στο συγκεκριμένο ιστορικό μνημείο αναφοράς!