Κόσμος

Σοβαρά επεισόδια με τραυματίες στη Λεμεσό (βίντεο)

Φωτιές, ζημιές και τραυματίες σε διαδήλωση για τα μέτρα κατά του κορονοϊού και το 5G.

Επεισόδια σημειώθηκαν στη Λεμεσό το βράδυ της Τετάρτης όταν δυνάμεις της Αστυνομίας επιχείρησαν να διαλύσουν πλήθος διαδηλωτών που συγκεντρώθηκε στο κέντρο της πόλης για να διαμαρτυρηθεί για τα μέτρα κατά του κορονοϊού, το 5G και τη διαφθορά.

Οι περίπου 500 διαμαρτυρόμενοι απάντησαν πετώντας πέτρες κατά των αστυνομικών, ενώ στη συνέχεια έκαψαν περιπολικά και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκαν αστυνομικοί.

Η Αστυνομία απέστειλε δυνάμεις ενίσχυσης στην περιοχή.

Βίντεο: sigmalive