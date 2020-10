Κόσμος

Ελπιδοφόρος για την 28η Οκτωβρίου: Εραστές της ελευθερίας οι Έλληνες

Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής για την Εθνική Επέτεειο της 28ης Οκτωβρίου.

Με εγκύκλιο μήνυμά του για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, που έχει σταλεί σε όλες τις κοινότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος καλεί όλες και όλους να τιμήσουν τις θυσίες των προγόνων μας και να προσευχηθούν για την ανάπαυση των ψυχών τους με την υπόσχεση ότι θα μείνουμε για πάντα κάτω από τη σκέπη και την προστασία της Θεοτόκου, η οποία έσπευσε πριν από 80 χρόνια να προστατεύσει και πάλι τον ελληνικό λαό οδηγώντας τον στη λαμπρή εκείνη ημέρα της νίκης.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής καλεί, επιπρόσθετα, όλες και όλους να εκπληρώνουμε πάντοτε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Δημοκρατία, προστατεύοντάς την με αξιοπρέπεια και αυταπάρνηση και περιφρονώντας όσους επιχειρήσουν να απειλήσουν την ελευθερία μας.

Όπως σημειώνει στο μήνυμά του, σαν σήμερα ο ελληνικός λαός και οι Έλληνες πατριώτες απάντησαν με ένα ηχηρό ΝΑΙ στη δικαιοσύνη, στην ελευθερία και στην αυτοδιάθεση, βροντοφωνάζοντας ΟΧΙ στις δυνάμεις του φασισμού, του μίσους και της τυραννίας.

Ογδόντα χρόνια μετά, επισημαίνει ο Αρχιεπίσκοπος, ελάχιστοι από αυτούς που έζησαν εκείνες τις ηρωικές στιγμές βρίσκονται ανάμεσά μας. Στιγμές με σημαντικές θυσίες για την Ελλάδα, ιδίως τα χρόνια που ακολούθησαν με πείνα, διωγμούς και καταπίεση, καταστρέφοντας το λίκνο της Δημοκρατίας. Εμείς, όμως, συνεχίζει, και όχι μόνο εμείς, αλλά και ολόκληρος ο κόσμος, αισθανόμαστε ευλογημένοι με την παρακαταθήκη όλων αυτών των θυσιών που φωτίζουν τα σκοτεινά μονοπάτια, τις μυστικές κοιλάδες και τους θύλακες της ελευθερίας.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος επικαλείται, μάλιστα, το απόφθεγμα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Φράνκλιν Ρούσβελτ, «Όταν ολόκληρος ο κόσμος έχασε την ελπίδα, ο ελληνικός λαός τόλμησε» για να σημειώσει ότι «οι Έλληνες τόλμησαν να ορθώσουν το ανάστημά τους απέναντι στα πελώρια αιμοβόρα κύματα που πλημμύριζαν την Ευρώπη, τόλμησαν να ελπίσουν στη φοβερά προστασία της Θεοτόκου της οποίας τα χρώματα κυματίζουν στη σημαία του έθνους, τόλμησαν να πουν όχι στις δυνάμεις του κακού, ρισκάροντας την αξιοπρέπειά τους, τις ζωές τους και τις περιουσίες τους, όπως κάνουν όλοι οι εραστές της ελευθερίας».