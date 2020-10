Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βατόπουλος στον ΑΝΤ1: Θέμα ωρών οι ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα (βίντεο)

Ο Καθηγητής Μικροβιολογίας προανήγγειλε νέα περιοριστικά μέτρα για να αναχαιτιστεί η διασπορά του ιού. Ποια είναι τα μέτρα που εξετάστηκαν.

«Υπάρχει ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού και παρασύρει τους θανάτους, τις διασωληνώσεις και την πίεση στο ΕΣΥ» δήλωσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο καθηγητής Μικροβιολογίας και μέλος της επιτροπής των λοιμωξιολόγων, Αλκιβιάδης Βατόπουλος.

«Οι περιοχές αλλάζουν χρώμα μέσα σε λίγες ημέρες» πρόσθεσε και σημείωσε ότι «υπάρχει ενδεχόμενο για χρήση μάσκας παντού. Οι μετακινήσεις του κόσμου δημιουργούν πρόβλημα, έρχονται από περιοχές με πολλά κρούσματα, σε περιοχές με λίγα» τόνισε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «εξετάζονται μέτρα που δεν θα επηρεάσουν τον πυρήνα της οικονομίας. Δεν είμαι σε θέση να πω ποιο μείγμα μέτρων θα αποφασιστεί».

«Θα ακούσουμε νέα μέτρα, αυτό είναι σίγουρο. Το αν είναι σήμερα ή αύριο το πρωί δεν το ξέρω» τόνισε ο κ. Βατόπουλος.