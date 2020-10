Κοινωνία

Ναρκωτικά, σουβλιά και... ζώνη αδυνατίσματος στις φυλακές Δομοκού (εικόνες)

'Εφοδος των Αρχών σε κελιά και κοινόχρηστους και βοηθητικούς χώρους στο κατάστημα κράτησης Δομοκού.

Έκτακτη έρευνα πραγματοποιήθηκε, βραδινές ώρες της 27ης Οκτωβρίου 2020, από σωφρονιστικούς υπαλλήλους και αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λαμίας, με τη συνδρομή της Ομάδας Αντιμετώπισης Έκνομων Ενεργειών (Ο.Α.Ε.Ε.), της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) και αστυνομικού σκύλου, σε 31 συνολικά κελιά καθώς και κοινόχρηστους και βοηθητικούς χώρους υποπτερύγων του Καταστήματος Κράτησης Δομοκού.



Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά την έρευνα συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:





3 αυτοσχέδιες συσκευασίες με ηρωίνη, μικτού βάρους (24,7) γραμμαρίων,

15 αυτοσχέδια μαχαίρια και (3) σουβλιά,

2 μεταλλικές λάμες και μπετόβεργα,

αυτοσχέδια σφεντόνα,

11 κάψουλες αγχολυτικά,

6 κινητά τηλέφωνα,

5 ηχοσυστήματα, 4 στερεοφωνικά και 2 αυτοσχέδια ηχεία,

13 κουρευτικές μηχανές,

6 βραστήρες,

ηλεκτρονική ζώνη αδυνατίσματος,

2 αυτοσχέδιες μηχανές τατουάζ και

2 τράπουλες.

Ενημερώθηκε άμεσα η αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Για την υπόθεση προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λαμίας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.