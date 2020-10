Συνταγές

Παραδοσιακό σπετσοφάι από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σεφ στο «Πρωινό» ετοιμάζει απολαυστικό μεζέ και αποκαλύπτει μυστικά για σίγουρη επιτυχία στην συνταγή.