Πολιτική

Κουτσούμπας για κορονοϊό: η Κυβέρνηση δεν μπορεί να κωφεύει

Τι ζητά το ΚΚΕ για την αναχαίτιση της εξάπλωσης της πανδημίας. Ποια μέτρα προτείνει στο Μαξίμου.

Σε δήλωση του για την εκτόξευση των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα και τα νέα μέτρα, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρει «Η κυβέρνηση θα πρέπει να σταματήσει επιτέλους να κρύβεται πίσω από τη μάσκα της ατομικής ευθύνης. Η ευθύνη για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας και μέτρα προστασίας όπου είναι αναγκαίο, είναι όλη δική της. Και μόνο αυτή μπορεί να εμπεδώσει το αίσθημα ασφάλειας αλλά κι ευθύνης του λαού».

«Είναι σαφές πλέον ότι τα όποια περιοριστικά μέτρα, από μόνα τους, δεν μπορούν να αποτρέψουν τα χειρότερα αν δεν συνδυαστούν με την άμεση επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας και πρόνοιας, για να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες ΜΕΘ, τα μαζικά δωρεάν τεστ, ο δημόσιος έλεγχος σε κρίσιμους χώρους, όπως είναι οι οίκοι ευγηρίας. Αν δεν συνδυαστούν επιπλέον με μέτρα στα μέσα μεταφοράς, στα σχολεία, αλλά και στους χώρους δουλειάς που εξελίσσονται σε εστίες υπερμετάδοσης», σημειώνει ο κ. Κουτσούμπας.

Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος καταλήγει αναφέροντας «η κυβέρνηση δεν μπορεί πια να κωφεύει! Οι εργαζόμενοι μαζικά, μαχητικά μπορούν να διεκδικήσουν και να επιβάλλουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής τους».