Κοινωνία

Χρυσή Αυγή: εισαγγελική έφεση για τις ποινές του διευθυντηρίου

Το σκεπιτικό της έφεσης του εισαγγελέα, Στέλιου Κωσταρέλλου.

Έφεση κατά της απόφασης του Α' Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών που αφορά τις ποινές που επιβλήθηκαν στο διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, αλλά και στους δράστες της απόπειρας ανθρωποκτονίας εναντίον του Αιγύπτιου αλιεργάτη Αμπουζίντ Εμπάρακ, άσκησε ο εισαγγελέας Εφετών Στέλιος Κωσταρέλλος.

Για την ηγεσία της οργάνωσης (Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Κασιδιάρης, Χρήστος Παππάς, Ιωάννης Λαγός, Γιώργος Γερμενής, Ηλίας Παναγιώταρος και Αρτέμης Ματθαιόπουλος) ο Στ. Κωσταρέλλος σημειώνει, σύμφωνα με πληροφορίες, στην έφεσή του ότι οι καταδικασθέντες ασκούσαν πλήρη κυριαρχία σε όλα τα εγκληματικά γεγονότα έχοντας συγκροτήσει έναν πλήρη, αυτοματοποιημένο μηχανισμό, με δομή και ιεραρχία, ώστε οι επιδιώξεις της ηγεσίας να διαβιβάζονται και να εκτελούνται αμέσως από κατώτερα όργανα.

Όσον αφορά στην απόπειρα ανθρωποκτονίας του Αιγύπτιου Αμπουζίντ Εμπάρακ, ο εισαγγελέας αναφέρει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ότι το δικαστήριο δεν στάθμισε ορθά το βαθμό εγκληματικής διάθεσης των δραστών αφού: α) τα αίτια που τους ώθησαν στην εκτέλεση του εγκλήματος για το οποίο καταδικάστηκαν ήταν ταπεινά, υποταγμένοι απόλυτα στη βούληση των διευθυντών της εγκληματικής οργάνωσης, β)προέβησαν στην πράξη χωρίς την παραμικρή αφορμή και γ) ο σκοπός τους ήταν ανθρωποκτόνος στο πλαίσιο της εγκληματικής οργάνωσης.

Μετά την έφεση που ασκήθηκε από τον εισαγγελέα για τους συγκεκριμένους καταδικασθέντες το δευτεροβάθμιο δικαστήριο δεν δεσμεύεται από το άρθρο 470 του ΚΠΔ που προβλέπει ότι το Εφετείο δεν μπορεί να επιβάλει μεγαλύτερη ποινή σε έναν κατηγορούμενο από αυτήν που επέβαλε το πρωτόδικο δικαστήριο. Συνεπώς για τους καταδικασθέντες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης η ποινή των 13 ετών μπορεί να φτάσει και τα 15 χρόνια (ανώτερη προβλεπόμενη από τον νόμο), ενώ και για την απόπειρα ανθρωποκτονίας μπορούν να επιβληθούν μεγαλύτερες ποινές.

Ο Στ. Κωσταρέλλος, που ήταν αναπληρωτής εισαγγελέας στη δίκη της Χρυσής Αυγής, δεν άσκησε έφεση για τους καταδικασθέντες ως συνεργούς στην ανθρωποκτονία Φύσσα, ούτε για όσους καταδικάστηκαν για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, ενώ δεν έκανε αποδεκτό το αίτημα των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ για μετατροπή της κατηγορίας από επικίνδυνη σωματική βλάβη σε απόπειρα ανθρωποκτονίας.