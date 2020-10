Τεχνολογία - Επιστήμη

Make-A-Wish: απάτη με ηλεκτρονικά μηνύματα

Καταγγελία - προειδοποίηση απο τo Make-A-Wish (Κάνε μια Ευχή Ελλάδος).

Τo Make-A-Wish (Κάνε μια Ευχή Ελλάδος) ενημερώνει τους φίλους, τα μέλη, τους εθελοντές, τους συνεργάτες του και την κοινή γνώμη περί κακόβουλης προσπάθειας εξαπάτησης από άγνωστους. Υποδύονται συνεργάτες του (με ανύπαρκτα ονόματα), και οι οποίοι στοχεύουν στην δωρεάν λήψη υλικών ωφελημάτων μεγάλης αξίας (φωτογραφικές μηχανές, ηλεκτρονικά παιχνίδια κλπ.).

Ειδικότερα, άγνωστοι δράστες αποστέλλουν μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε εμπορικές εταιρείες, δηλώνοντας απατηλώς και παραπλανητικά ότι επικοινωνούν εκ μέρους του Make-A-Wish, και ζητούν να λάβουν δωρεάν προϊόντα μεγάλης αξίας, προκειμένου δήθεν να εκπληρωθεί η ευχή κάποιου παιδιού, που πάσχει από ανίατη ασθένεια.

Το Make – A – Wish (Κάνε μια Ευχή Ελλάδος) δηλώνει ρητά ότι ουδεμία σχέση έχει με τα εν λόγω πρόσωπα και τις προσπάθειες εξαπάτησης και καλεί τους αποδέκτες παρόμοιων μηνυμάτων να επικοινωνούν μαζί μας στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2109637660 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@makeawish.gr. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η προέλευση της επικοινωνίας από κακόβουλη πηγή, παρακαλούνται να προβαίνουν σε καταγγελία για απόπειρα απάτης στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα.

"Σε καμία περίπτωση ο αποδέκτης του αιτήματος δεν θα πρέπει να προβαίνει σε ικανοποίησή του άνευ εξακριβώσεως της προέλευσής του και προηγούμενης επικοινωνίας μαζί μας στα γνωστά επίσημα στοιχεία επικοινωνίας μας. Το Make – A – Wish (Κάνε μια Ευχή Ελλάδος) ουδεμία ευθύνη φέρει για την όποια επαπειλούμενη ζημία και έχει ήδη προβεί στις νόμιμες ενέργειες για τον εντοπισμό των δραστών.

Ζητάμε συγγνώμη για την όποια αναστάτωση έχει προκληθεί και ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας όλους όσοι προασπίζουν με την επιμέλειά τους την ευόδωση των σκοπών μας και διασφαλίζουν την κανονικότητα της δράσης μας", τονίζει το Make-A-Wish (Κάνε μια Ευχή Ελλάδος).